di Igor G. Cantalini

Per anni l’economia digitale ha funzionato secondo una regola semplice: esserci sempre. Postare, commentare, lasciare tracce, accumulare dati. Ogni gesto online diventava informazione, ogni informazione valore economico. Più eri visibile, più eri monetizzabile; oggi questa logica mostra i suoi limiti. Troppa esposizione produce rumore stress e vulnerabilità, e soprattutto perde valore.

Sta emergendo un modello diverso, ancora poco raccontato, che potremmo chiamare economia dell’oblio. Un’economia fondata sulla sottrazione, sul non esserci, sulla possibilità di sparire. Non come rifiuto della tecnologia, ma come scelta razionale in un ambiente ormai saturo.

Nell’economia dell’oblio il bene scarso è il silenzio. Il valore si sposta dall’esposizione all’assenza, la memoria infinita lascia spazio alla cancellazione selettiva. In un mondo in cui ogni gesto viene registrato, archiviato e indicizzato, la possibilità di non lasciare tracce assume il valore di un lusso. Lo vediamo già nelle piattaforme più diffuse, Spotify, Youtube etc… I servizi gratuiti ti espongono, ti interrompono, ti profilano, se paghi invece, compri continuità, fluidità, invisibilità commerciale. Stai pagando per avere di men, meno pubblicità, meno interferenze, meno sorveglianza.. Il silenzio diventa premium.

Lo stesso meccanismo si estende ai dati personali. Paghi per non essere tracciato, per non essere profilato, per non essere analizzato in tempo reale. La pubblicità si trasforma in una tassa sull’esposizione, l’oblio in un servizio, l’accesso resta gratuito, la sparizione no.

Anche la tecnologia si sta adattando, nascono sistemi progettati per dimenticare, archivi temporanei, messaggi che si autodistruggono, (vedi le nuove funzioni su Whatsapp) identità digitali leggere e intermittenti. Non tutto deve durare per sempre e non tutto deve essere ricordato.

Attorno a questo cambio di paradigma stanno emergendo nuove professioni, spesso poco visibili ma in rapida crescita. Esperti di pulizia delle tracce digitali, che rimuovono contenuti, collegamenti, vecchi profili e dati indicizzati dai motori di ricerca. Consulenti di reputazione inversa, che non lavorano per aumentare la visibilità ma per ridurla e distribuirla nel tempo. Architetti della privacy e dell’anonimato, chiamati a progettare sistemi e piattaforme che raccolgano il minimo indispensabile di dati e li eliminino automaticamente.

Secondo stime di mercato citate in report internazionali sulla privacy digitale, i servizi legati alla gestione dei dati personali e alla riduzione dell’esposizione crescono con tassi annui superiori al 20%, in un settore che vale già decine di miliardi di dollari a livello globale. A queste figure si affiancano tecnici specializzati in cancellazione selettiva, crittografia temporanea, gestione di archivi a scadenza e consulenza legale sul diritto all’oblio.

Questo cambiamento ha conseguenze profonde anche sul piano sociale: sapere quando apparire e quando sparire diventa una competenza di base, decidere cosa resta e cosa no. Governare la propria dissolvenza digitale assume lo stesso peso che aveva la presenza sui social nella fase precedente. L’economia dell’oblio trasforma la memoria in una risorsa selettiva, consapevole e costosa; in un ambiente informativo sovraccarico, il valore si concentra nella capacità di sottrarre e di scegliere cosa conservare. Il futuro appartiene a chi governa la cancellazione con precisione e responsabilità.

Sparire diventa una scelta di presenza consapevole, significa decidere dove e come esistere, in un mondo che spinge verso una presenza continua, l’assenza assume il valore di una forma concreta di libertà.

L’AUTORE

Igor G. Cantalini – Esperto di comunicazione e marketing digitale di 45 anni, laureato in Scienze della Comunicazione, ha lavorato con brand di fama nazionale e internazionale, specializzandosi successivamente in Intelligenza Artificiale. Scrittore e divulgatore, pubblica articoli su vari temi.