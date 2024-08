DAL WEB

Articolo pubblicato su The Economist

Il dollaro si aggira vicini ai massimi degli ultimi due decenni. Ciò ha scatenato una moltitudine di turisti americani desiderosi di esercitare la loro ritrovata capacità di spesa, con grande disappunto degli europei snob e di chiunque abbia una passione per le spiagge vuote e incontaminate. E lo ha fatto in un momento in cui il turismo è tornato di moda. Nel primo trimestre di quest’anno i viaggi sono aumentati del 19% rispetto a un anno fa. Si prevede che supereranno i livelli pre-covid per tutto l’anno.

Ma la rinascita del turismo è stata accolta da un contraccolpo. Destinazioni popolari come Barcellona, Dubrovnik, Maiorca e Santorini hanno introdotto o stanno prendendo in considerazione limiti alle navi da crociera. Il Giappone sta erigendo barriere per evitare che i turisti si radunino per ammirare il Monte Fuji. Decine di migliaia di manifestanti a Barcellona e nelle Isole Baleari hanno addirittura chiesto la fine del “turismo di massa”. Gli argomenti alla base delle proteste sono sbagliati, così come molte delle politiche che ispirano. Il turismo è un’utile fonte di reddito. I politici possono trovare il modo di renderlo più sopportabile e allo stesso tempo più redditizio. Non si tratta di vietare i turisti o di rendere le destinazioni meno attraenti. I Paesi dovrebbero invece perseguire una soluzione più capitalistica, esercitando il loro potere di determinazione dei prezzi.

Il turismo è un grande business. Secondo una stima generale, l’industria ha guadagnato 3,3 trilioni di dollari l’anno scorso, equivalenti al 3% del pil globale e al 6% dei flussi finanziari transfrontalieri. Per i paesi ospitanti, è una gradita fonte di posti di lavoro e di entrate. I tassi di disoccupazione che hanno raggiunto il picco del 20% in gran parte dell’Europa meridionale negli anni 2010 sarebbero stati ancora più alti se non fosse stato per i milioni di visitatori venuti a prendere il sole.

Il problema, però, è che i singoli visitatori inevitabilmente non tengono conto dell’effetto che hanno sugli altri. La congestione è un problema sia per i residenti che per i turisti. Dover competere con la folla per l’affitto di un appartamento, per i posti a sedere sugli autobus e per lo spazio sui marciapiedi rovina la qualità della vita dei residenti in città tanto quanto l’esperienza di vacanza dei turisti.

Le tasse possono aiutare, garantendo che i turisti paghino per i costi di congestione che impongono. In alcuni luoghi le tasse possono scoraggiare le folle. I viaggiatori in cerca di belle spiagge hanno molte opzioni, ad esempio. Se la Thailandia rendesse più costosa la visita, i turisti andrebbero in Vietnam. In effetti, secondo uno studio, ogni aumento del 10% delle tasse turistiche alle Maldive porta a una riduzione del 5% del numero di visitatori.

In alcuni luoghi le folle potrebbero comunque arrivare. Le prove suggeriscono che le tasse turistiche sono per lo più inefficaci nel dissuadere le persone dal visitare destinazioni con attrazioni di spicco che non si trovano altrove, come la Sagrada Família di Barcellona. Le persone reagiscono riallocando le spese, ad esempio scegliendo un hotel più economico, piuttosto che cancellando il viaggio.

Tuttavia, questo non è un motivo di disperazione. Innanzitutto, l’imposizione di tasse molto più alte potrebbe avere un effetto maggiore sui numeri. Le tasse che già esistono sono fissate a livelli miseri. A ottobre la tassa alberghiera notturna di Barcellona aumenterà, ma solo a 4 euro (4,30 dollari); un pass giornaliero per entrare a Venezia costa appena 5 euro, che coprirebbe a malapena una tazza di caffè in Piazza San Marco. Il mercato potrebbe sopportare prezzi molto più alti.

Se i visitatori sono disposti ad andare altrove, i siti turistici sottosviluppati potrebbero avere la possibilità di attirare il loro business. Se le persone insistono nel visitare i luoghi caldi, le tasse extra imposte dalle compagnie aeree o dagli hotel potrebbero pagare le infrastrutture che migliorano la vita dei turisti e dei residenti. Inoltre, altre misure possono incoraggiare le persone a trascorrere del tempo in luoghi o quartieri meno congestionati. Oltre a erigere barriere, le autorità giapponesi, più sensatamente, impongono talvolta una tassa di congestione sul Monte Fuji. Copenaghen offre un gelato ai turisti che fanno un po’ di raccolta dei rifiuti. Una volta che il prezzo è giusto, i residenti che sono ancora scontrosi o che odiano la folla hanno la libertà di trasferirsi altrove.

Qualcuno potrebbe obiettare che le tasse di soggiorno sono ingiuste, perché impediscono ai visitatori giovani o poveri di vedere il mondo. Ma il turismo è sempre disuguale. E si potrebbero concedere pass o viaggi esenti da tasse a studenti o disoccupati, come avviene in molti musei. I veneziani possono stringere i pugni quando arriva un nuovo carico di crocieristi; dovrebbero invece sfregarsi le mani in segno di gioia.