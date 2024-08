Entro il 2034, il lavoro dalle 9 alle 5 potrebbe diventare una reliquia del passato, sostituito da una forza lavoro dinamica e guidata dall’intelligenza artificiale, secondo il co-fondatore di LinkedIn Reid Hoffman.

Tra tre decenni, l’intelligenza artificiale e l’automazione probabilmente prenderanno il sopravvento sulla ruota del criceto dalle 9 alle 5, cambiando il nostro modo di lavorare e vivere.

In una intervista Hoffman ha dichiarato che l’intelligenza artificiale (IA) trasformerà radicalmente la forza lavoro, portando alla scomparsa delle strutture di impiego convenzionali. Hoffman ha immaginato un futuro in cui il lavoratore tipico non è più impiegato nel senso tradizionale, ma partecipa alla gig economy. Questo modello implicherebbe la collaborazione con diverse aziende in più settori su base contrattuale. Mentre questo cambiamento potrebbe offrire maggiore flessibilità e una gamma più ampia di opportunità, potrebbe anche comportare una minore sicurezza del posto di lavoro.

Hoffman aveva anche azzeccato la previsione dell’ascesa dei social media nel 1997, la sharing economy e la rivoluzione dell’intelligenza artificiale molto prima che ChatGPT entrasse in scena.