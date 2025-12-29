DAL WEB – ARTICOLO PUBBLICATO SU THE ECONOMIST

Poteva andare molto peggio. Ad aprile, mentre il presidente Donald Trump iniziava la sua guerra commerciale, investitori e molti economisti si preparavano a una forte recessione globale. Alla fine, il PIL globale probabilmente crescerà di circa il 3% quest’anno, come lo scorso anno. La disoccupazione rimane bassa quasi ovunque. I mercati azionari hanno registrato un altro anno di guadagni rispettabili. Solo l’inflazione è davvero una preoccupazione. In gran parte dell’OCSE rimane al di sotto degli obiettivi del 2% delle banche centrali.

Questa performance aggregata nasconde una grande variabilità. Così, per il quinto anno consecutivo, abbiamo cercato l’“economia dell’anno”. Abbiamo raccolto dati su cinque indicatori – inflazione, “ampiezza dell’inflazione”, PIL, lavoro e performance del mercato azionario – per 36 paesi prevalentemente ricchi. Li abbiamo classificati in base a quanto bene hanno fatto in ciascuna misura, creando un punteggio complessivo di successo economico nel 2025. La tabella qui sotto mostra le nostre classifiche.

È un’ulteriore buona notizia per l’Europa meridionale. Dopo la vittoria della Spagna lo scorso anno, il Portogallo è la nostra economia con le migliori performance questa volta. Nel 2025 ha combinato una forte crescita del PIL, bassa inflazione e un mercato azionario vivace. Altri membri dell’area euro che hanno avuto difficoltà negli anni 2010, tra cui la Grecia (nostra vincitrice nel 2022 e nel 2023) e la Spagna, sono anch’essi ai vertici. Altrove, Israele ha continuato la sua forte ripresa dal caos del 2023, e l’Irlanda manca di poco la vetta. La Colombia ha beneficiato sia di una forte crescita economica sia di un mercato azionario fiorente.

I ritardatari, invece, sono principalmente europei settentrionali. Estonia, Finlandia e Slovacchia si contendono l’ultimo posto in fondo alla classifica. La Germania va un po’ meglio rispetto agli anni precedenti, ma resta in difficoltà, frenata da un mercato del lavoro debole. La Gran Bretagna ha avuto un anno altrettanto “meh”. (La Francia, nonostante il caos politico, ottiene ottimi risultati.) Dall’altra parte dell’Atlantico, gli Stati Uniti si posizionano solo a metà classifica – e fanno peggio dell’Italia. Il mercato del lavoro è forte ma non spettacolare. Un’inflazione relativamente alta fa scendere il punteggio complessivo.

La nostra prima misura è l’inflazione di base, che esclude i prezzi di cibo ed energia a causa della loro volatilità. Un paese ottiene risultati migliori nella nostra classifica quanto più il suo tasso annuo si avvicina al 2%, l’obiettivo tipico delle banche centrali. L’inflazione turca è ben superiore a quella di qualsiasi altro paese, a causa delle politiche economiche di Recep Tayyip Erdoğan, il suo presidente. L’Estonia è la seconda peggiore, con un’inflazione di base di quasi il 7% nel terzo trimestre del 2025, mentre continua a riprendersi dallo shock energetico del 2022. Molti altri paesi hanno le loro difficoltà. Il tasso di inflazione di base della Gran Bretagna è inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma al 4% resta ben al di sopra di quanto vorrebbe la Banca d’Inghilterra.

In alcuni paesi l’inflazione di base è invece troppo bassa. Questo include la Svezia, dove è quasi inesistente. Per molti consumatori, stanchi dopo quattro anni di prezzi in forte aumento, ciò potrebbe sembrare positivo. Tuttavia, in uno scenario del genere, gli economisti temono la deflazione, che scoraggia la spesa e aumenta i reali oneri del debito. Un po’ di inflazione è preferibile all’assenza totale. Un gruppo di altri paesi, tra cui Finlandia e Svizzera, presenta valori altrettanto anemici. Sebbene il Giappone abbia un’inflazione più alta rispetto agli anni 2010, è lontano da situazioni di surriscaldamento come quelle osservate altrove.

L’“ampiezza dell’inflazione” racconta una storia simile. Questa misura monitora la quota di articoli nel paniere dei consumatori i cui prezzi aumentano di oltre il 2% all’anno. In alcuni paesi è aumentata, inclusi gli Stati Uniti, forse a causa di una politica fiscale particolarmente espansiva. Ancora oggi, i prezzi di oltre l’85% degli articoli nei panieri dei consumatori australiani stanno aumentando di più del 2% all’anno.

E per quanto riguarda la crescita e l’occupazione – gli altri indicatori economici a cui gli elettori tengono profondamente? Qui il Portogallo si distingue. Il turismo è cresciuto, mentre molti stranieri benestanti si trasferiscono nel paese per approfittare delle sue basse aliquote fiscali. La crescita del PIL è comodamente superiore alla media europea. La Repubblica Ceca registra un discreto aumento sia della produzione sia dell’occupazione, collocandosi nel terzo superiore della nostra classifica. Al contrario, la Corea del Sud ha perso posti di lavoro. La Norvegia, fortemente esposta alle materie prime e al trasporto marittimo, ha faticato a causa del rallentamento del commercio globale.

Nel terzo trimestre di quest’anno l’Irlanda ha registrato una crescita economica superiore al 12% su base annua, un risultato spettacolare – e anche fuorviante. Le numerose grandi multinazionali che registrano profitti nel paese distorcono i suoi conti nazionali. Per questo gli economisti irlandesi preferiscono usare la “domanda interna totale modificata”, una misura simile prodotta dall’ufficio nazionale di statistica che elimina molte di queste distorsioni. Abbiamo seguito questo approccio.

I mercati azionari completano la nostra valutazione. Ci si potrebbe aspettare che le azioni americane siano vincitrici schiaccianti. Tuttavia, i guadagni azionari degli Stati Uniti sono solo rispettabili. Le elevate valutazioni del paese riflettono soprattutto i successi degli anni passati. Anche la Francia ha registrato risultati mediocri, con le azioni della sua azienda più preziosa, LVMH, che sono rimaste a galla. Su questo indicatore, nessun paese ha fatto peggio della Danimarca. Nell’ultimo anno il prezzo delle azioni di Novo Nordisk, produttore di Ozempic, è sceso del 60%, poiché l’azienda ha perso il suo vantaggio nel mercato dei farmaci per la perdita di peso.

Per profitti vertiginosi in borsa, gli investitori dovrebbero guardare altrove. Sebbene le aziende ceche e sudcoreane abbiano fatto bene quest’anno, nessun paese ha fatto meglio – in termini di valuta locale – di Israele. Nell’ultimo anno il prezzo delle azioni della società quotata più preziosa del paese, Bank Leumi, è aumentato di circa il 70%. Anche gli investitori portoghesi hanno ottenuto buoni risultati, con il mercato azionario del paese che è salito di oltre il 20% nel 2025. E potrebbero esserci altri guadagni in arrivo. Secondo i nostri calcoli, il mercato azionario del paese che consideriamo “economia dell’anno” aumenta in media del 20% nell’anno successivo. Non diamo consigli sugli investimenti, ma…