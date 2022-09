Floris Schoonderbeek, un designer olandese, ha creato lo sferico Ground Fridge, un frigorifero sotterraneo in stile cantina che mantiene il cibo fresco senza utilizzare l’elettricità. Utilizza la temperatura costante della terra e delle acque sotterranee per mantenere la temperatura sufficientemente bassa da mantenere fresco il cibo. Rimane costante a 10-12 gradi Celsius, durante tutto l’anno.

Il materiale utilizzato per creare il frigorifero è molto leggero e resistente e rende il frigorifero Ground facilmente trasportabile. Sfrutta l’effetto isolante del terreno e l’effetto di raffreddamento delle acque sotterranee.

Ha una base rotonda circondata da ripiani in legno e raggiungibile da una scala integrata. La terra viene spostata per far spazio al frigorifero e reimmessa sopra, creando una collinetta nel terreno. Ciò significa che non c’è alcun spreco di suolo.

Il designer ha affermato che: “Le case moderne sono spesso costruite senza un seminterrato mentre molte persone al giorno d’oggi ne sentono il bisogno: si concentrano sul cibo sano e, ad esempio, coltivano il proprio cibo o acquistano all’ingrosso presso l’agricoltore biologico locale.”

Rispetto ad un frigorifero normale questo frigorifero ha un volume 20 volte maggiore, che lo rende una scelta interessante per chiunque abbia il proprio orto o voglia vivere in uno stile di vita moderno e autosufficiente. Davvero un esempio di design inclusivo uomo-natura.

Maggiori info potrete trovarle sul sito dell’ideatore: https://www.florisschoonderbeek.com