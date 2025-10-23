DAL WEB – ARTICOLO PUBBLICATO SU THE ECONOMIST

Donald Trump e Xi Jinping si incontreranno in Corea del Sud la prossima settimana. Tuttavia, non è certo se lo faranno effettivamente. Questo è lo stato scioccante della relazione più importante del mondo. Per settimane, l’America e la Cina si sono scagliate l’una contro l’altra. L’America ha inasprito le restrizioni all’esportazione di tecnologia e minacciato tariffe più elevate; la Cina ha imposto sanzioni e restrizioni sulle terre rare. Le due parti comunicano male. Alla Casa Bianca c’è la convinzione che l’America abbia il sopravvento in questa prova di nervi e tolleranza al dolore. Scott Bessent, il segretario al Tesoro, afferma che la Cina è «debole». Ma la realtà è diversa.

La Cina sta vincendo la guerra commerciale. Ha imparato a intensificare e a vendicarsi con la stessa efficacia dell’America. E sta sperimentando le proprie regole commerciali extraterritoriali, cambiando così il percorso dell’economia mondiale.

Quando Trump è rientrato nello Studio Ovale, la componente di difesa della sua politica cinese era ambigua: era pronto a difendere Taiwan e gli alleati americani dalle minacce militari cinesi o no? La risposta è ancora preoccupantemente nebulosa. Ma la sua posizione sul commercio con la Cina era chiara. Avrebbe intensificato la campagna di pressione che aveva iniziato nel suo primo mandato. Ciò significava più tariffe, più controlli sul commercio ad alta tecnologia e l’uso entusiasta delle sanzioni. L’obiettivo dell’amministrazione era quello di ostacolare il colosso manifatturiero cinese, ottenere concessioni finanziarie e commerciali e rallentare lo sviluppo tecnologico della Cina. Alcuni membri del team Trump hanno persino sognato un «grande patto» in cui la Cina si sarebbe impegnata a riformare il capitalismo di stato in cambio del fatto che l’America si togliesse il piede dalla gola.

Dopo sei mesi la Cina respira più facilmente dell’America, per tre motivi. In primo luogo, si è dimostrata in grado di resistere alla coercizione americana e di essere abile nel vendicarsi, raggiungendo quello che in gergo è noto come «dominio dell’escalation». Alcuni dei critici di Trump attribuiscono questo al TACO (Trump Always Chickens Out). Riflette anche il potere, la preparazione e l’abilità della Cina. Le tariffe del «Giorno della Liberazione» imposte da Trump alla Cina ad aprile sono state revocate dopo il crollo di Wall Street. Di recente, dopo che la Cina ha imposto limiti alle esportazioni di terre rare utilizzate nella produzione high-tech, Trump ha minacciato tariffe del 100%, solo per fare marcia indietro. Le sue minacce di paralizzare la Cina attraverso un embargo quasi totale non sono credibili perché così facendo danneggerebbe anche l’America. Coloro che affermano che la Cina è in crisi dovrebbero notare che quest’anno il suo mercato azionario è salito di pari a il 34% in termini di dollari, il doppio dell’aumento dell’indice S&P 500.

La Cina ha imparato a vendicarsi abilmente. Dopo che Trump ha imposto una tassa sulle navi portacontainer cinesi che arrivano nei porti americani, Pechino ha risposto con proprie tasse portuali. La Cina ha minacciato indagini antitrust per fare pressione su aziende americane come DuPont, Google, Nvidia e Qualcomm. Il suo rifiuto di acquistare semi di soia americani, un mercato da 12 miliardi di dollari per gli agricoltori del Midwest l’anno scorso e la più grande esportazione americana verso la Cina, sta mendicando un blocco di elettori che Trump apprezza. Sebbene permangano alcune strozzature americane sulla Cina, ad esempio con i motori degli aerei, Xi ha spinto molto per liberare le catene di approvvigionamento cinesi dagli input stranieri, rendendo il paese indispensabile per le catene di approvvigionamento degli altri. Sulla carta, Trump potrebbe alzare la posta in gioco tagliando l’accesso della Cina al sistema bancario in dollari. Ma probabilmente non lo farà; le conseguenti turbolenze nei mercati finanziari danneggerebbero gravemente l’America.

In mezzo a tutti i botta e risposta, la Cina sta sviluppando, per tentativi ed errori, una nuova serie di norme commerciali globali. Questa è la sua seconda area di successo. Vuole costruire un sistema guidato dalla Cina sulle rovine del vecchio ordine commerciale liberale, che rivaleggerà con l’impero dei dazi di Trump. La Cina ha già cambiato la geografia del suo commercio: nell’anno fino a settembre le sue esportazioni di merci sono cresciute di oltre l’8%, anche se quelle verso l’America sono diminuite del 27%. Le minacce della Cina di limitare le esportazioni di terre rare ispirano paura perché dominano il mercato e potrebbero paralizzare le catene di approvvigionamento manifatturiere occidentali. Ma sono anche notevoli perché mostrano la Cina che cerca di imporre un sistema di licenze globali. Questa è una versione più feroce del copione che l’America ha usato per controllare l’industria dei semiconduttori. Aspettatevi altri esempi di ridefinizione delle regole del commercio da parte della Cina, che sfrutta la sua posizione di produttore sofisticato e il più grande partner commerciale di una ventina di paesi.

L’ultima ragione per cui la Cina sta vincendo è che la guerra commerciale ha reso Xi e il Partito Comunista più forti, non più deboli. Gli estranei puntano il dito contro gli enormi problemi della Cina, tra cui il suo inferno immobiliare, i consumatori timidi, gli imprenditori intimiditi e la sovraccapacità e l’errata allocazione del capitale che la sua politica industriale crea. Eppure, per molti cinesi, il bullismo di Trump ha giustificato il progetto di 12 anni di Xi di preparare la Cina a un mondo ostile diventando una superpotenza tecno-industriale. Questa settimana la leadership del Partito Comunista si è riunita per discutere un nuovo piano quinquennale. Si prevede che raddoppierà l’approccio tecno-nazionalista di Xi.

Molto potrebbe ancora andare storto per la Cina. Reindirizzare le esportazioni dall’America potrebbe spingere un numero crescente di paesi a imporre tariffe. Il suo nascente regime di licenze potrebbe creare un incubo burocratico per se stessa e per gli altri. Proprio come l’America sta scoprendo, usare il potere economico come randello è rischioso. L’incentivo cresce rapidamente per gli altri paesi a diversificare e innovare per ridurre la loro dipendenza da te.

Se Trump e Xi si incontreranno in Corea del Sud, potrebbe essere conveniente per entrambi mettere in scena uno spettacolo di de-escalation. Potrebbe esserci una pausa nelle tariffe americane in cambio di un ritardo nell’imposizione dei controlli sulle terre rare, con alcuni acquisti di soia e benedizioni per l’accordo proposto per vendere TikTok, una piattaforma di social media controllata dalla Cina, ai proprietari americani. Ma non illudetevi: la prospettiva che si apre non è quella di due paesi che superano le loro differenze, ma di giganti belligeranti che armano il loro potere economico. E anche se la Cina sta vincendo la guerra commerciale di Trump, il ritiro dal commercio aperto alla fine rende tutti perdenti.