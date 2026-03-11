Negli ultimi anni l’automobile è stata progettata come uno spazio sempre più digitale, dominato da schermi e interfacce virtuali. Oggi molti costruttori, dalla Cina all’Europa, stanno riscoprendo soluzioni già sperimentate in passato, spinti soprattutto da esigenze di sicurezza, sostenibilità e migliore esperienza di guida.

Uno dei segnali più evidenti riguarda il ritorno dei comandi fisici. Negli ultimi anni numerosi marchi hanno aumentato in modo significativo le dimensioni dei display centrali e della strumentazione digitale, arrivando a trasformare il cruscotto in una superficie quasi completamente dominata dallo schermo. Alcuni modelli di fascia alta superano ormai i 15 o 17 pollici e nel mercato cinese è stato presentato nel 2018 anche un sistema panoramico con display da circa 49 pollici che attraversa gran parte della plancia (foto sottostante, della byton)

Questa evoluzione tecnologica ha coinciso con una crescita delle preoccupazioni legate alla sicurezza. Studi condotti dall’istituto svedese VTI hanno evidenziato che operazioni semplici eseguite tramite touchscreen possono richiedere tempi sensibilmente più lunghi rispetto all’uso di pulsanti tradizionali, con un aumento del tempo in cui lo sguardo del conducente resta distolto dalla strada. Ricerche della AAA Foundation for Traffic Safety negli Stati Uniti indicano inoltre che alcune interazioni con i sistemi infotainment possono generare livelli di distrazione cognitiva comparabili a quelli associati all’uso dello smartphone durante la guida. In questo contesto l’organismo indipendente Euro NCAP ha annunciato l’intenzione di valorizzare nei futuri protocolli di valutazione le vetture dotate di comandi fisici intuitivi per le funzioni fondamentali, segnalando una inversione di tendenza nel design degli interni automobilistici.

Una tendenza analoga riguarda le maniglie delle portiere. Le soluzioni a scomparsa o integrate nella carrozzeria sono state introdotte per migliorare aerodinamica ed estetica tecnologica, soprattutto nei veicoli elettrici. L’esperienza pratica ha evidenziato limiti legati all’accessibilità immediata in situazioni di emergenza o in presenza di guasti elettrici. In Cina si discute apertamente della possibilità di favorire maniglie visibili e facilmente azionabili, una scelta coerente con il principio ingegneristico della ridondanza meccanica. La semplicità diventa in questo contesto una forma concreta di sicurezza passiva.

Un ulteriore ambito di evoluzione riguarda la visibilità diretta. L’aumento delle dimensioni dei montanti e la riduzione delle superfici vetrate hanno rafforzato la dipendenza da telecamere e sensori elettronici. Alcuni progettisti stanno rivalutando l’importanza della percezione naturale dello spazio e della visione periferica. Migliorare la posizione di guida, ampliare le superfici trasparenti e limitare le mediazioni digitali restituisce al conducente una relazione più immediata con l’ambiente stradale. Questa impostazione richiama principi progettuali diffusi nelle utilitarie e nelle monovolume europee degli anni Novanta.

Il ritorno a soluzioni più essenziali appare evidente anche sul piano ecologico. La transizione verso l’elettrico ha messo in luce l’impatto ambientale di veicoli sempre più grandi e complessi. Dati dell’Agenzia Internazionale dell’Energia indicano che l’aumento della massa media delle auto elettriche incide direttamente sul consumo di materie prime e sull’energia necessaria per la produzione delle batterie. Alcuni costruttori stanno quindi esplorando strategie di alleggerimento strutturale, utilizzo di materiali riciclati o naturali e interni meno ridondanti. Riemerge l’idea di un’automobile sobria, funzionale e durevole, in continuità con una tradizione progettuale europea orientata all’efficienza.

Anche il tema delle prestazioni entra in una fase di ripensamento. La corsa a potenze elevate e autonomie record lascia spazio a una riflessione sull’equilibrio complessivo del sistema. Veicoli più leggeri, velocità massime limitate e batterie di dimensioni contenute permettono di ridurre costi, consumi energetici e impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita. In un contesto caratterizzato da risorse finite e crescente attenzione climatica, la moderazione tecnologica assume un valore strategico.

Questi segnali mostrano una fase di maturazione del settore automobilistico. L’innovazione tecnologica entra in una dimensione più consapevole, orientata all’equilibrio tra progresso digitale e fattore umano. Il tatto, la percezione visiva diretta, la semplicità meccanica e la riduzione della complessità tornano a essere elementi centrali nella progettazione. L’automobile del futuro potrebbe quindi avvicinarsi, sotto molti aspetti, ai principi costruttivi del passato. Una scelta guidata da esigenze concrete di sicurezza, sostenibilità e qualità della nostra esperienza quotidiana.