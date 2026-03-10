Nel 2024 si stimava che il mondo avrebbe generato circa 220 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica. I dati più recenti mostrano purtroppo che il problema continua a crescere: nel 2025 la quantità di rifiuti di plastica generati a livello globale è salita a circa 225 milioni di tonnellate, con un aumento di circa cinque milioni in un solo anno.

Per capire l’ordine di grandezza basta tradurre questa cifra in termini pro capite. Significa quasi 29 chili di plastica di scarto per ogni abitante del pianeta ogni anno. E non tutta questa plastica viene gestita correttamente. Secondo le stime, circa 72 milioni di tonnellate finiscono fuori dai sistemi di gestione dei rifiuti, disperse nell’ambiente attraverso discariche illegali, abbandono o combustione a cielo aperto.

Il problema nasce a monte, la produzione di plastica continua a crescere senza rallentare; oggi il mondo produce oltre 400 milioni di tonnellate di plastica all’anno, e circa la metà è progettata per essere utilizzata una sola volta prima di diventare rifiuto. Il riciclo, spesso indicato come soluzione, copre solo una piccola parte del problema. Meno del 10 % della plastica prodotta nel mondo viene riciclato, mentre il resto viene incenerito, sepolto in discarica o disperso nell’ambiente. Le conseguenze sono ormai visibili ovunque. Ogni anno tra 19 e 23 milioni di tonnellate di plastica finiscono nei fiumi, nei laghi e negli oceani, entrando nella catena alimentare e tornando fino a noi sotto forma di microplastiche.

Il paradosso è evidente, la plastica è uno dei materiali più versatili mai inventati dall’uomo, utile nella medicina, nei trasporti, nell’elettronica e in molti altri settori. Eppure la maggior parte della plastica prodotta nel mondo serve per oggetti usa e getta che restano nell’ambiente per decenni o secoli. Il risultato è che l’umanità produce plastica molto più velocemente di quanto riesca a gestirne i rifiuti. Ogni anno il sistema globale dei rifiuti viene superato dalla quantità di plastica che generiamo. È ciò che gli analisti chiamano Plastic Overshoot Day, il momento dell’anno in cui la produzione di rifiuti plastici supera la capacità del pianeta di trattarli.

Se la tendenza continuerà, la plastica non sarà solo un problema ambientale, diventerà sempre più anche un problema sanitario, economico e climatico.