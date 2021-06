di Beppe Grillo – Settimana numero 166. Eccoci come ogni domenica all’appuntamento con la Settimana del Blog. Rivediamo insieme gli articoli degli ultimi 7 giorni:

La memoria di molte persone è breve e, similmente all’ingenuità, è di solito inversamente proporzionale alla cultura posseduta. Ecco pertanto che la “lezione” della grande crisi del 2007/2008 è stata da molti già dimenticata; complice il circolo vizioso tra la finanza stessa, la politica, le grandi imprese, e i mass media che troppo spesso sono finanziati dai tre soggetti suddetti. Signore e Signori, ecco la Finanza che devasta.

“Perù Libre”, Perù Libero, si legge sulle bandiere biancorosse, con la raffigurazione di una matita al centro, portate a spalla da contadini e operai che mostrano orgogliosi i loro caschetti da lavoro mentre sfilano per festeggiare la vittoria del nuovo Presidente del Perù, José Pedro Castillo Terrones. Ecco cosa è successo.

Max Hawkins é un ingegnere informatico. Per due anni ha fatto un esperimento sulla casualità: ha lasciato che la sua vita fosse decisa dagli algoritmi. Ha fatto in modo che le sue scelte quotidiane le decidesse un computer. Un generatore casuale di città in cui vivere, eventi cui partecipare, luoghi da visitare, dieta da seguire, musica da ascoltare, video etc.. Ecco cosa ne è uscito.

Educare i più giovani ad abitare il mondo in modo diverso, a ragionare sul lungo periodo, ponendo maggiore attenzione ai temi ambientali, alla sostenibilità delle nostre economie e dei nostri stili di vita, progettando nuovi mestieri che sappiano guardare al futuro rispettando ciò che ci circonda. Sono questi gli obiettivi di “RiGenerazione Scuola”, il Piano per la Transizione ecologica e culturale delle scuole. Leggete e condividete!

Spesso sentiamo dire di grandi battaglie per difendere gli oceani e le creature che ci vivono, di come siano importanti per tutto il pianeta e di come sia giusto difenderle. É assolutamente necessario fare tutto questo. Ma perché? Perché gli oceani sono così importanti per la nostra vita?

Lavoratori con degli affetti, una moglie, dei figli, parenti, amici, che la mattina sono usciti per andare al lavoro e non sono più tornati a casa. Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico di Firenze, da anni si impegna affinché il ricordo di chi ha perso la propria vita sul posto di lavoro non venga cancellato. Leggete e condividete.

In futuro, come potremo alimentare tutta la popolazione in crescita con una dieta sana? Per raggiungere questo obiettivo occorre una seconda rivoluzione agricola. Ecco in che modo.

La scorsa settimana, Microsoft ha annunciato che sta collaborando con Github, Accenture e Thoughtworks, una società di consulenza software, per ispirare la riduzione delle emissioni utilizzando uno strumento poco considerato: il software.

Come spesso faccio, vi ricordo di firmare l’’Iniziativa dei Cittadini Europei per l’introduzione di un reddito di base incondizionato negli Stati membri dell’Europa. C’è tempo fino a settembre.

Buona domenica,

B.