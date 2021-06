di Beppe Grillo – Settimana numero 167, come ogni domenica rivediamo insieme gli articoli di questi ultimi sette giorni:

Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una parata ideologica come non se ne vedevano dalla caduta del muro di Berlino. Il G7 prima e la riunione della Nato poi hanno colto l’occasione per sparare a palle incatenate contro il “nemico”, nelle vesti di Russia e Cina. Il messaggio veicolato dai leader occidentali – capitanati dal “mite” Biden (figuriamoci se era un guerrafondaio) è che ci siamo “noi”, l’Occidente, e poi ci sono “loro”, gli “altri”, dalla cui aggressività ci dobbiamo difendere e che minacciano “i nostri valori”. Leggete questa impeccabile riflessione di Andrea Zhok.

Noi non mangiamo prodotti ma kilometri. Siamo divoratori seriali di kilometri, nonchè depredatori dell’ambiente in cui viviamo. Sul sito inglese Food Miles è possibile conoscere quanti kilometri percorre il cibo che acquistiamo, nonchè l’inquinamento che produce durante il tragitto che compie. Leggete e condividete!

L’1% più ricco della popolazione mondiale possiede la stessa ricchezza dell’altro 99%. Cosa si potrebbe fare per costruire un mondo più giusto in una tale disuguaglianza sociale? Prendetevi del tempo e guardate questo bellissimo documentario.

Gli scienziati hanno un duro monito per noi: le aziende vogliono indirizzare i nostri sogni con la pubblicità. Non sorridete, se vi sembra assurdo: perché lo stanno già facendo. Leggete qui!

El Salvador, stato dell’America centrale, è diventato il primo paese al mondo ad adottare bitcoin come moneta a corso legale. Ecco quello che è stato messo in atto.

Negli ultimi anni, numerose organizzazioni sono state create per introdurre periodi di quiete e meditazione nelle scuole primarie e secondarie. Per esempio, nel 2015, l’educatore Stacy Sims ha iniziato un programma chiamato “Momenti di Musica” in cui gli studenti ascoltano quattro minuti di musica classica durante il periodo di annuncio mattina.Ognuno di noi ha il diritto ad un po’ di silenzio, di tranquillità, di rilassamento. Ecco perchè.

Ørsted, la compagnia energetica di Stato della Danimarca, è passata in pochi anni da 90% energie fossili a 90% energie rinnovabili. Ecco come ci è riuscita.

Il Gruppo Michelin sta portando avanti un nuovo approccio allo sfruttamento dell’energia eolica per aiutare a decarbonizzare il settore marittimo. Il progetto Wing Sail Mobility (WISAMO) prevede un sistema di vela ad ala automatico, telescopico e gonfiabile per fornire propulsione per la navigazione commerciale e le imbarcazioni da diporto. Ecco il video di presentazione.

Tre quarti di coloro che lavorano da casa, pensano che i datori di lavoro gli consentiranno di continuare a farlo dopo la fine della crisi. Questo è quello che emerge da un sondaggio sui lavoratori britannici, che mostra come il 57% vuole continuare a lavorare da casa anche dopo la pandemia. Leggete qui.

La tecnologia vocale rimane in gran parte offlimits alle lingue dell’Africa. Gli assistenti vocali più famosi al mondo, Siri, Alexa e Google Assistant, non supportano ancora nessuna lingua africana. Ecco quello che sta succedendo.

Buona domenica a tutti voi e grazie per tutti i messaggi che ricevo. Non posso rispondere ad ognuno di voi (con qualcuno lo faccio) ma cerco sempre di leggere tutte le mail che arrivano al Blog. Grazie!!!

B.