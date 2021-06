Il Gruppo Michelin sta portando avanti un nuovo approccio allo sfruttamento dell’energia eolica per aiutare a decarbonizzare il settore marittimo. Il progetto Wing Sail Mobility (WISAMO) prevede un sistema di vela ad ala automatico, telescopico e gonfiabile per fornire propulsione per la navigazione commerciale e le imbarcazioni da diporto.

Si prevede che il dispiegamento della vela ad ala gonfiabile aiuterà gli operatori a ridurre il consumo di carburante e le emissioni. A seconda del tipo di nave, della rotta e delle condizioni meteorologiche, Michelin ha affermato che il sistema può migliorare l’efficienza del carburante di una nave fino al 20%.

Il sistema WISAMO può essere installato sulla maggior parte delle navi mercantili e delle imbarcazioni da diporto ed è considerato particolarmente adatto per navi ro-ro, navi portarinfuse e petroliere. Il concetto è stato sviluppato in modo che possa essere montato come equipaggiamento originale su nuove costruzioni o retrofit su navi in ​​servizio.

Di seguito un video di presentazione: