Nel 2019 si è definita la proposta per la creazione di una nuova Banca pubblica Europea per lo Sviluppo Climatico e Sostenibile, che possa finanziare i programmi e progetti di imprese ed istituzioni, solo se finalizzati al sostegno della transizione ecologica. L’Italia potrebbe essere il miglior candidato ad ospitare la sede di tale nuovo organismo, visto che nel mondo finanziario europeo il nostro paese non vanta né una sede né una posizione di vertice. Leggete e condividete!

Recentemente, il CEO di Tesla Elon Musk ha pubblicato un video che mostra una scimmia giocare ai videogiochi con la sua mente. La Neuralink, società dello stesso Musk, ha ideato un’interfaccia cervello-computer con l’intento di consentire alle persone con paralisi di utilizzare direttamente la loro attività neurale per utilizzare computer e dispositivi mobili con velocità e facilità. Ecco il video.

Cosa sono gli NFT, i “certificati digitali di unicità” che valgono oro? Ecco un vademecum sulla novità del momento.

Il calcestruzzo è ovunque intorno a noi: lo usiamo per costruire strade, edifici, ponti e molto altro. Eppure, negli ultimi 2.000 anni,la tecnica di mescolare il cemento e di usarlo per legare il calcestruzzo non è cambiata molto, e rimane uno dei maggiori emettitori di carbonio al mondo. L’imprenditore Tom Schuler prevede un modo innovativo di creare il cemento, trasformandolo potenzialmente in un pozzo di carbonio che intrappola la CO2 dall’atmosfera. Ecco come.

La contea di Los Angeles ha approvato un programma pilota sul reddito di base universale: 1.000 dollari al mese ad almeno 1.000 residenti per 3 anni. Leggete qui!

L’arcipelago delle isole portoghesi di Madeira ha realizzato un villaggio dedicato ai “nomadi digitali”, ovvero i viaggiatori che lavorano da remoto. Una iniziativa assolutamente da emulare. Ecco di cosa si tratta.

Quali processi dobbiamo trasformare per creare un mondo dove tutti possono sfruttare il benessere offerto dalle tecnologie e dai saperi, superando i limiti imposti dall’economia lineare, riducendo allo stesso tempo l’impatto sulle risorse e i servizi naturali, fondamentali per la nostra salute e prosperità? L’economia circolare è la risposta…ed é il nostro futuro.

Una startup olandese ha ideato un sistema di riciclo acque domestico che fa risparmiare il 95% dell’acqua e permette di riutilizzare l’85% dell’acqua interna totale. Ecco come funziona.

