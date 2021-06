di Beppe Grillo – Come ogni domenica eccoci arrivati all’appuntamento con la Settimana del Blog, la #165. Rivediamo insieme gli avvenimenti che hanno suscitato più dibattito e ci hanno più incuriosito, dandoci una spinta maggiore per immaginare un futuro migliore.

Anni fa, l’illustre antropologo Clifford Geertz disse che gli esseri umani sono “animali incompleti”. Solo l’essere umano ha una natura che è per buona parte il prodotto della società in cui vive. Quella natura umana, la nostra natura umana, viene perlopiù creata, piuttosto che scoperta. Noi disegniamo la natura umana dando forma alle istituzioni in cui la gente vive e lavora. Per questo tutti noi dovremmo porci una sola domanda: “Quale tipo di natura umana voglio aiutare a creare?”

Il 27 maggio 2021 il Consiglio per i diritti umani dell’#ONU ha stabilito, con una votazione di 24 a 9 e 14 astensioni, di mettere sotto indagine Israele per i bombardamenti dei civili a Gaza sproporzionati rispetto allo stillicidio di razzi di Hamas e sulle violazioni dei diritti umani commesse contro i palestinesi nei territori occupati dal mese di aprile. Chi può scommettere che la risoluzione dell’ONU sarà rispettata? Leggete questa impeccabile sintesi di Torquato Cardilli.

Si parla spesso di realtà virtuale e realtà aumentata ma, come spesso succede, questi cambiamenti ci avvolgono così lentamente e pervasivamente che non ce ne accorgiamo. Infatti l’uso più diffuso della realtà aumentata non è nei giochi: sono i filtri facciali sui social media. Ecco quello che sta succedendo.

In Irlanda, nell’ambito del piano di rilancio economico del governo, sarà sperimentato un progetto pilota che garantisca un reddito di base universale per gli artisti. Leggete qui.

Siamo diventati la società che è riuscita a mandare sonde nello spazio, ma non riesce a mandare aiuti a chi ha bisogno qui sulla terra. Eppure, potrebbe esserci una soluzione all’aumento di disparità sociale che sta crescendo ovunque: il reddito di base universale.

Carta, audio o video: quale scegliere per un apprendimento migliore? Ecco i risultati di una recente ricerca.

Grazie a una nuova terapia genica, gli scienziati hanno creato cellule sensibili alla luce utilizzando alghe e microbi. Un team di ricercatori ha ripristinato con successo la visione parziale di una persona non vedente utilizzando un nuovo tipo di terapia genica. Ecco la scoperta.

La settimana è iniziata con la pubblicazione del Rapporto sullo Xinjiang, al fine di dare un contributo costruttivo al dibattito ed alle relazioni internazionali su un tema che impatta significativamente al livello nazionale, con ripercussioni anche per i nostri piccoli imprenditori, le famiglie e i giovani. Prendetevi del tempo, leggetelo e condividete.

