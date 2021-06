di Noemi S. Barone – Durante la pandemia, molti professori universitari hanno abbandonato i libri di testo tradizionali in favore di dispositivi digitali o multimediali.

Come professore di linguistica, ho confrontato questi strumenti e mi sono posto una domanda riguardo l’apprendimento. Il grado di comprensione delle informazioni è lo stesso quando si legge su carta o su schermo? E l’ascolto o la visualizzazione di contenuti è efficace quanto la lettura di un testo nell’affrontare un argomento?

La risposta a queste due domande è generalmente “no”, il che può essere spiegato da tutta una serie di fattori, tra cui un livello di concentrazione inferiore, uno stato d’animo teso al divertimento e una tendenza al multitasking quando si è sul web.

Per i testi di almeno qualche centinaio di parole, la lettura è più efficace sulla carta che sullo schermo, nella maggior parte dei casi. Questa constatazione si basa su una grande quantità di ricerche.

I benefici della stampa sono particolarmente evidenti quando si passa da compiti semplici – come identificare l’idea principale di un testo – a compiti che richiedono astrazione mentale – come trarre conclusioni. Leggere su carta stampata aumenta anche la probabilità di ricordare i dettagli – come il colore dei capelli di un personaggio – e di ricordare a che punto della storia si è verificato un particolare evento.

Molti studi mostrano che gli studenti spesso pensano di ottenere un punteggio più alto in un test di comprensione se leggono il testo in forma digitale. Tuttavia, si scopre che fanno meglio quando hanno letto una versione stampata.

Gli esperti di educazione dovrebbero essere consapevoli che il metodo usato per i test influenza i risultati. Per esempio, studi su studenti norvegesi delle scuole superiori e studenti americani delle scuole medie mostrano punteggi ancora più alti quando i test sono su carta.

Io e i miei colleghi abbiamo affrontato la questione da un punto di vista diverso. Piuttosto che far leggere agli studenti un testo e poi fare un test, abbiamo chiesto loro come hanno percepito il loro apprendimento complessivo quando hanno usato materiali di lettura cartacei e digitali. La stragrande maggioranza degli studenti delle scuole superiori e del college ha valutato la lettura su carta migliore per la concentrazione, per l’apprendimento e per la memorizzazione rispetto alla lettura digitale

Le discrepanze tra le due categorie sono in parte legate alle proprietà fisiche della carta. Con questo mezzo, abbiamo letteralmente il testo nelle nostre mani ed emerge una geografia visiva di pagine ben distinte. La maggior parte delle persone associa il ricordo di ciò che legge a dove si trovava nel libro o sulla pagina. Ma altrettanto importanti sono lo stato d’animo in cui ci si trova e l’ “ipotesi di superficialità” come la chiamano i ricercatori .

Con l’aumento delle flipped classroom – dove gli studenti ascoltano o visualizzano i contenuti del corso prima di entrare in classe – e l’aumento del numero di podcast audio e video disponibili online, molti compiti, comprese le letture, sono stati sostituiti dall’ascolto o dalla visualizzazione di documenti. Un fenomeno che ha subito un’accelerazione durante la pandemia con la formazione a distanza.

In un sondaggio del 2019 tra professori norvegesi e americani, io e la mia collega della Stavanger University Anne Mangen abbiamo scoperto che il 32% degli insegnanti ha sostituito il testo con il video e il 15% ha sostituito il testo con l’audio. Le cifre erano un po’ più basse in Norvegia. Ma in entrambi i paesi, il 40% dei partecipanti che avevano cambiato i loro requisiti negli ultimi cinque-dieci anni hanno riferito di aver dato meno letture obbligatorie.

Una delle ragioni principali del passaggio all’audio e al video è che gli studenti si rifiutano di fare la lettura. Uno studio del 2015 su 18.000 studenti ha mostrato che solo il 21% ha effettivamente completato le letture richieste.

Audio e video possono sembrare più coinvolgenti del testo, quindi i professori stanno usando sempre più questi media, come raccomandare l’ascolto di un discorso TED piuttosto che leggere un articolo dello stesso autore.

Gli psicologi hanno dimostrato che quando gli adulti leggono articoli di notizie o testi di narrativa, li ricordano meglio rispetto allo stesso contenuto ascoltato via audio.

Risultati simili sono stati ottenuti in alcune ricerche sugli studenti. Uno studio conferma che la mente degli studenti vaga di più quando ascoltano contenuti audio che quando leggono.

Con gli studenti più giovani, i risultati sono simili, con una differenza. Uno studio a Cipro ha mostrato che la relazione tra le capacità di ascolto e di lettura si inverte man mano che i bambini progrediscono nella lettura. Mentre nella scuola primaria gli alunni avevano una migliore comprensione di ciò che avevano ascoltato, il contrario era vero nella scuola secondaria.

La ricerca sull’apprendimento dal video fa eco a ciò che osserviamo con l’audio. Ad esempio, i ricercatori spagnoli hanno stabilito che gli studenti alla fine della scuola primaria o all’inizio della scuola media conservavano le informazioni che leggevano molto meglio di coloro che avevano guardato i video. L’ipotesi formulata dagli autori è che gli studenti seguano i video in maniera più superficiale perché associano questo mezzo all’intrattenimento e non alla scuola.

La ricerca nel suo complesso ha dimostrato che i media digitali sono associati a caratteristiche e pratiche che possono limitare l’apprendimento. Ciò include la tendenza al multitasking, la mancanza di un punto di riferimento fisico fisso, un minor uso di annotazioni e una minore frequenza di revisione di ciò che è stato letto, visto o ascoltato.

Testi digitali, podcast e video hanno tutti un ruolo educativo da svolgere, soprattutto quando forniscono accesso a risorse che non sono disponibili in formato cartaceo. Tuttavia, per massimizzare l’apprendimento con la necessaria attenzione e riflessione, educatori e genitori non dovrebbero fingere che tutti i media siano uguali, anche se alla fine contengono le stesse informazioni.

Ricerca pubblicata su The Conversation