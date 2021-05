di Beppe Grillo – Siamo arrivati al nostro appuntamento settimanale con gli articoli degli ultimi 7 giorni. Rivediamoli insieme:

Il cambiamento climatico e la disuguaglianza economica sono indissolubilmente legati. Come c’è disuguaglianza di reddito, c’è anche disuguaglianza nelle emissioni di gas serra. Abbiamo bisogno di soluzioni immediate ed efficaci. Una Tassa sul Carbonio o Carbon Tax, che metta al centro il pianeta e il benessere dell’uomo.

Ed anche Elon Musk chiede una tassa sul carbonio, ecco il tweet pubblicato questa settimana e le sue considerazioni.

Gli acquisti online continuano a crescere. Le vendite e-commerce dovrebbero superare oltre 4 miliardi di euro nel 2022. Questo modello di consumo aumenterà il numero di veicoli nelle strade del 36% nelle 100 città più grandi del mondo entro il 2030, con un aumento di emissioni del 32%. Le città hanno bisogno di una profonda trasformazione: azioni mirate e coraggiose per un pianeta più sano, più verde e più sostenibile. Leggete qui.

Gilles Vernet é un esperto di finanza, scrittore, regista, che 15 anni fa ha cambiato vita, passando dal mercato finanziario all’insegnamento nelle scuole. In questa interessante intervista parla del ruolo predominante che il denaro occupa nella nostra società: “Più tempo dedichiamo al denaro, meno tempo avremo per ciò che è essenziale”. Buona lettura.

Cosa sono le Comunità Energetiche e come funzionano? Come possono cambiare il nostro ambiente e la nostra vita? Ecco un video che spiega tutti gli aspetti di questa rivoluzione green targata M5S. Guardatelo e fatelo girare!

Per il bene comune la proprietà intellettuale sui vaccini anti Covid-19 dovrebbe essere revocata e condivisa attivamente tra scienziati, aziende e nazioni. Non possiamo aspettare.

Una nuova tecnologia di intelligenza artificiale sta capendo il modo in cui impariamo a camminare ed è stata testata su un robot bipede. I ricercatori della Berkeley hanno costruito un robot a due gambe in grado di comprendere come si cammina utilizzando un processo chiamato “apprendimento per rinforzo”. Ecco il video.

Sta continuando la raccolta firme per chiedere all’Europa l’introduzione di un Reddito Universale per gli stati membri. Se non lo avete ancora fatto, leggete, firmate e condividete!

