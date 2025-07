Dumble Farm, nel nord-est dell’Inghilterra, era nata come una classica azienda lattiero-casearia negli anni Settanta. Per decenni ha prodotto latte, finché le condizioni ambientali ed economiche hanno reso questa attività insostenibile. Le inondazioni ricorrenti hanno distrutto i raccolti e compromesso i pascoli, eliminando le varietà di erba preferite dalle mucche. I prezzi del latte, costantemente inferiori ai costi di produzione, hanno fatto il resto. A raccontarlo è Fiona Wilson, una delle proprietarie: “la pressione sulle terre e i cambiamenti climatici avevano reso impossibile proseguire”. Così, nel 2022, l’azienda ha venduto quasi tutte le vacche da latte, ne ha tenute alcune, non per mungere e ha avviato una nuova attività basata sull’incontro diretto con gli animali, un’esperienza chiamata “cow cuddling”, coccole bovine.

I visitatori, pagando 95 sterline, circa 112 euro, possono accarezzare, spazzolare e sdraiarsi accanto alle mucche in una stalla coperta di paglia, trascorrendo del tempo a contatto fisico con questi animali considerati docili, affettuosi e rilassanti. L’esperienza include anche un piccolo safari per osservare da vicino i bovini delle Highlands.

Ci è voluto oltre un anno per abituare le mucche a questa interazione, ma oggi sembrano gradire. Secondo l’allevatore James McCune, si comportano come cani di grossa taglia, amano essere coccolate e per loro è come una giornata in una spa. L’ospite Emma Hutton, 25 anni, ha raccontato di essere rimasta colpita dalla gentilezza e dall’affetto degli animali.

I ricavi generati da queste visite vengono reinvestiti in progetti concreti di conservazione ambientale, l’azienda infatti ha iniziato a creare habitat favorevoli alla fauna selvatica locale, sostenendo in particolare specie in declino come le pavoncelle. Per Fiona Wilson, questa è la direzione di senso che ha assunto il progetto. Non solo quindi sostenibilità economica, ma anche rigenerazione ecologica.

A questa iniziativa si è aggiunta anche la possibilità di adottare una mucca Highland tramite il sito dell’azienda. Esistono diversi livelli di adozione, con prezzi da 25 a 105 sterline l’anno (da 29 a 104 euro). I sostenitori ricevono aggiornamenti personalizzati sulla mucca scelta, accesso a contenuti digitali attraverso un diario online chiamato MooBook, e in alcuni pacchetti anche oggetti come peluche, borracce o adesivi. Ogni contributo aiuta direttamente il finanziamento dei progetti di conservazione in corso. Le mucche sono presentate con nome, caratteristiche e fotografie, e ogni adozione contribuisce a mantenere un rapporto attivo tra la fattoria e chi partecipa da lontano.



Dumble Farm è diventata un esempio di adattamento e conservazione, capace di trasformare una crisi in un’opportunità. Non produce più latte ma offre benessere agli animali, emozione ai visitatori e nuova vita all’ecosistema.