Ciao Beppe,

Ho deciso di scriverti nuovamente perché la situazione Socio Politica In Italia sta letteralmente precipitando.

Da vent’anni come tu ben sai ho aperto un blog dove tratto tematiche Socio Politiche con particolare attenzione alla disabilità e cerco di dare voce alle persone che subiscono delle ingiustizie.

Per me il principio del l’”Uno Vale Uno” è un faro che mi guida ogni giorno e mi fa veramente vedere come la politica si sia svuotata di senso e lasci sole le persone che già stanno vivendo dei momenti difficili.

Quando venivo a trovarti in camerino prima e dopo i tuoi spettacoli si discuteva proprio di questo, tanto che un giorno mi hai definito “Il blogger più rompi coglioni d’Europa”, questa frase me la porto nel cuore e nei momenti difficili mi torna in mente e torno a sorridere e penso che non posso lasciare sole le persone che hanno bisogno di un aiuto e questo non lo devi fare neanche tu.

Far politica significa mettersi al servizio del cittadino, l’attuale governo Meloni costringe le persone disabili e le loro famiglie a pagare in parte o talmente gli ausili che invece spettano di diritto.

Ti chiedo solo di aiutarmi ad incoraggiare le persone a non arrendersi e a far presente per quale tipo di ausili gli è stato chiesto di contribuire economicamente e qual è l’asl di riferimento.

Ovviamente non esiste solo il problema legato agli ausili, perché se un governo ti considera solo un capitolo di spesa e non delle persone con delle risorse da far emergere e potenziare farà sempre maggiori tagli e dirotterà il denaro in altri capitoli di spesa, come per esempio verso la compravendita delle armi, non rispettando l’articolo 11 della nostra Costituzione.

Ti ringrazio per la collaborazione, ti abbraccio e ti voglio bene.

Luca Faccio

Se volete contattarmi, potete scrivermi a: [email protected]