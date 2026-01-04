Le persone stanno facendo di tutto per mangiare più proteine. L’interesse per la ricerca di “proteine” a livello mondiale è aumentato del 213% negli ultimi dieci anni, secondo un’analisi della BBC. Ha raggiunto il massimo storico nel 2025, secondo Google. Eppure, una fonte proteica rimane ampiamente esclusa dalle diete occidentali: gli insetti.

Gli insetti sono una fonte nutriente di proteine ​​e sono un alimento base apprezzato in molte parti del mondo, in particolare in Africa, Asia, America Latina e Oceania.

Allora cosa impedisce di mangiare insetti? Per molte persone, l’idea di mangiare insetti scatena disgusto. Alcuni insetti commestibili sono stati approvati per la vendita dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ma solo un europeo su 10 prenderebbe in considerazione l’idea di sostituire la carne con gli insetti, secondo un rapporto del 2020 dell’Organizzazione europea dei consumatori. Tra i consumatori dell’Europa occidentale, il disgusto è citato come una delle principali ragioni per evitare gli insetti, insieme alle norme culturali, alla neofobia alimentare e alle preoccupazioni sulla sicurezza.

