“Le parole dell’anno trascorso appartengono al linguaggio dell’anno trascorso. E le parole dell’anno a venire attendono un’altra voce”. T.S. Eliot

Un altro anno è finito. Un altro anno di Blog. Di seguito una selezione di post per raccontare questo 2021. Buona lettura e buon anno nuovo!

GENNAIO

QUO USQUE TANDEM? – Ad inizio anno abbiamo pubblicato un estratto del discorso di Cicerone, che potesse essere di ispirazione per la sua adattabilità nell’affrontare la realtà di quei giorni di inizio gennaio, che hanno portato alla crisi di governo. Leggi il post

IL VIRUS DELLA DISUGUAGLIANZA – Il 2021 non è stato solo il secondo anno di pandemia da covid-19, ma anche l’anno del virus della disuguaglianza: abbiamo visto la ricchezza dei dieci uomini più ricchi del mondo aumentare di 540 miliardi di dollari. Leggi il post.

FEBBRAIO

HO QUALCOSA DA DIRVI – Ad inizio Febbraio Mario Draghi ha ricevuto l’incarico di formare un nuovo governo dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono così iniziate le consultazioni, cui ho partecipato anche io… Leggi il post

NASCE IL MITE – Il nuovo governo è nato sotto il segno della Transizione Ecologica. Una notizia storica, straordinaria, di cui vado particolarmente orgoglioso. Sono 30 anni che parlo di energia, ambiente, economia. Sono 30 anni che parlo di paradossi, di come un barile di petrolio costi 50 dollari e un barile di coca cola 350 dollari. Transizione Ecologica vuol dire cambiare il modo in cui viviamo, il modo in cui produciamo, viaggiamo e consumiamo. Leggi il post

MARZO

ELEVATA SUPPLICA – Ad inizio Marzo ho avanzato la mia proposta per fare il nuovo segretario del PD, chiedendo inoltre a tutti i partiti di apporre il 2050 nel proprio simbolo. Guarda il video.

L’OCSE COMPRI I BREVETTI DEI VACCINI ANTI COVID – La pandemia purtroppo ha continuato a mietere vittime e la situazione nei paesi poveri non si è arrestata, soprattutto a causa della mancanza dei vaccini. Ecco la lettera che ho inviato al Signor Gurría dell’OCSE. Leggi post.

UN MACCARTISMO DISASTROSO – L’anno è stato purtroppo segnato non solo dalla pandemia e dalle sue varianti, ma anche dalla tensione Usa/Cina. Leggi il post

APRILE

UNA TASSA MONDIALE PER LA LOTTA CONTRO IL COVID-19 – Ho voluto proporre una tassa mondiale per la lotta contro il Covid-19, sulle ricchezze nascoste nei paradisi fiscali e mirata a investimenti in sanità pubblica. Ecco l’idea. Leggi il post.

MAGGIO

UNA TASSA SUL CARBONIO – Il cambiamento climatico e la disuguaglianza economica sono indissolubilmente legati. Come c’è disuguaglianza di reddito, c’è anche disuguaglianza nelle emissioni di gas serra. Per questo, ho voluto proporre una tassa sul carbonio, uno strumento fondamentale per una vera transizione ecologica, che metta al centro il pianeta e il benessere dell’uomo. Leggi il post

COSA SONO GLI NFT, I CERTIFICATI DIGITALI DI UNICITA’ CHE VALGONO ORO – Il 2021 è stato segnato dal boom dirompente degli NFT, ovvero sistemi che permettono di certificare la rarità digitale di un bene. Leggi il post

GIUGNO

PER UN’INIZIATIVA DI PACE – A giugno è stato pubblicato un rapporto scientifico che presenta la questione dello Xinjiang, un contributo costruttivo al dibattito ed alle relazioni internazionali su un tema che impatta significativamente al livello nazionale, con ripercussioni anche per i nostri piccoli imprenditori, le famiglie e i giovani. Leggi il post

CON IL CUORE! – Sono stati giorni complessi per il Movimento, ma quando si usa il cuore alla fine tutto si risolve, insieme. Leggi il post

LUGLIO

CUBA RESITE – Luglio si è aperto con una lettera di Frei Betto, teologo, scrittore e politico brasiliano, sulla situazione e gli avvenimenti che hanno coinvolto Cuba in quei giorni. Leggi il post

AGOSTO

DA DISCARICA A RICARICA – Mi sono occupato personalmente di uno dei problemi più gravi in Italia. Mi sembra ormai un fatto accertato che nel nostro Paese ci sia uno stato di continua emergenza nazionale su un tema da sempre mai risolto: i rifiuti. Un problema di dimensioni colossali che dobbiamo risolvere alla svelta, e che può essere una grande opportunità di natura economica, sociale e ambientale. Leggi il post

L’ULTIMA FUGA – A metà Agosto i talebani hanno completato la conquista dell’Afghanistan, prendendo il controllo della capitale Kabul e del suo palazzo presidenziale. Leggi il post

I GIORNI DEL REDDITO UNIVERSALE – Economisti, professori, accademici, artisti e attivisti si sono ritrovati virtualmente a Glasgow ad agosto per il Bien 2021, il congresso mondiale sul Reddito di Base Universale. Leggi il post

SETTEMBRE

LIBERTA’ PER ASSANGE – La questione Assange incalzava (come sempre), il 27 ottobre a Londra non si sarebbe deciso della libertà di un singolo uomo, ma della libertà di tutti noi, del diritto ad una vera informazione e del nostro tasso di effettiva democrazia. Leggi il post

OTTOBRE

SU GREEN PASS SERVE PACIFICAZIONE – E’ stato l’anno del Green pass e così, da buon ragioniere, ho preso carta e penna e ho buttato giù alcuni appunti che ho condiviso con voi. Leggi il post

CINA-MONDO: SHOCK ENERGETICO O CAMBIO DI PARADIGMA? – Ad ottobre abbiamo avuto le prime manifestazioni di una crisi energetica globale, da sempre annunciata. Prezzi alle stelle e il rallentamento di alcuni siti produttivi fanno pensare che se non si agisce in fretta, ci saranno conseguenze catastrofiche. Leggi il post

L’ANCORA DI SALVEZZA CONTRO POVERTA’ E SFRUTTAMENTO – Come ogni anno che si rispetti gli attacchi al M5S e al Reddito di cittadinanza hanno fatto da padrone sulla quasi totalità dei mass media. Ho voluto così ricordare alcuni numeri su una delle idee più rivoluzionarie di questo paese. Leggi il post

IL CORAGGIO DI UNA SCELTA SEMPLICE, EQUA E SOSTENIBILE GUARDANDO AI GIOVANI – La mia su un problema ancora non risolto: quello delle pensioni. In particolare per coloro che hanno iniziato a lavorare con il sistema retributivo e andranno in pensione con quello contributivo. Cosa faranno? Leggi il post

NOVEMBRE

REDDITO UNIVERSALE O SQUIDGAME? – Se dovessimo scegliere un film per definire questo 2021, sarebbe senza dubbio Squid Game. La serie TV sud coreana ha spopolato ovunque, mettendo in risalto una realtà sconcertante: la situazione di chi non ce la fa. La situazione odierna prima o poi non sarà più sostenibile, e allora cosa fare? Leggi il post

DICEMBRE

LA FAVOLA DELLA FUSIONE NUCLEARE – Il 2021 ha visto accesi dibattiti sul nucleare. La produzione di elettricità dalla fusione nucleare sarà molto probabilmente così costosa e così complessa che non diventerà mai economicamente sostenibile. Vogliamo ancora parlarne? Leggi il post

¡QUE VIVA CHILE! – Poco prima di Natale, in Cile, il candidato 35enne Boric ha sconfitto il candidato, pinochetista e figlio di un ex ufficiale nazista, dell’estrema destra Kast. Un nuovo vento anti liberista e socialista soffia ora in America Latina. Leggi il post.