Negli ultimi anni, la solitudine tra gli adolescenti è diventata una vera e propria emergenza globale, con numerosi studi che ne analizzano le conseguenze sulla salute mentale. Un recente studio condotto dall’Università di Cambridge offre nuovi spunti, rivelando che anche brevi periodi di isolamento possono aumentare la sensibilità alle minacce negli adolescenti, nonostante la possibilità di rimanere connessi con amici e familiari tramite smartphone. Questo effetto, osservato in un campione di 40 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 19 anni, potrebbe essere un indicatore di come l’isolamento e la solitudine possano alimentare lo sviluppo di disturbi d’ansia.

Un esperimento per “indurre” la solitudine

Il team di ricercatori ha voluto replicare negli esseri umani alcuni effetti già osservati sugli animali, dove l’isolamento prolungato portava a una maggiore ansia e reazioni di paura. Per farlo, hanno creato un contesto controllato: i partecipanti sono stati isolati per circa quattro ore in una stanza, una volta senza alcun dispositivo elettronico e una seconda volta con smartphone e accesso a internet. Prima e dopo ogni sessione, sono stati sottoposti a test per misurare la loro risposta alle minacce e il livello di stress.

Uno dei test chiave utilizzati è stato il “compito pavloviano della minaccia”, durante il quale i partecipanti hanno osservato una serie di forme su uno schermo. Una di queste era associata a un rumore forte e fastidioso, provocando una risposta anticipatoria di apprensione. La reazione fisiologica dei soggetti è stata monitorata tramite elettrodi che misuravano l’attività elettrodermica, un indicatore dello stato di stress.

Isolamento e smartphone: effetti simili

I risultati sono stati sorprendenti. Nonostante gli adolescenti avessero avuto accesso ai social media in una delle sessioni, la loro risposta alle minacce non è diminuita in modo significativo. Dopo entrambe le sessioni di isolamento, i partecipanti hanno mostrato una maggiore reattività al segnale di minaccia, con un aumento del 70% rispetto ai livelli iniziali. Questo effetto era presente anche se, in media, i ragazzi si sentivano meno soli quando potevano utilizzare i loro telefoni rispetto all’isolamento completo.

Secondo Emily Towner, autrice principale dello studio, “sebbene le interazioni sociali virtuali abbiano aiutato i partecipanti a sentirsi meno soli, la loro risposta alle minacce è rimasta elevata.” Questo suggerisce che, sebbene lo smartphone possa temporaneamente alleviare il senso di isolamento, non riesce a contrastare gli effetti più profondi e fisiologici che l’isolamento stesso provoca.

Implicazioni per la salute mentale

Questi risultati sottolineano una possibile connessione tra solitudine e l’aumento della vigilanza verso le minacce. Un meccanismo evolutivo, secondo gli studiosi, che in passato avrebbe garantito la sopravvivenza: essere soli poteva aumentare il rischio di pericoli, e dunque la necessità di essere più attenti all’ambiente circostante. Tuttavia, nell’era moderna, questa maggiore sensibilità può trasformarsi in un fattore di rischio per lo sviluppo di disturbi d’ansia e altre condizioni legate alla salute mentale.

La solitudine cronica, infatti, è stata già collegata in precedenti ricerche a una prontezza esagerata verso le minacce, il che potrebbe spiegare perché gli adolescenti che sperimentano frequenti periodi di isolamento siano particolarmente vulnerabili ai disturbi d’ansia. I dati, inoltre, suggeriscono che l’ansia tra i giovani è in forte aumento a livello globale: studi condotti dal 2020 in poi mostrano che circa il 20% degli adolescenti soffre di disturbi d’ansia, con un incremento notevole rispetto al decennio precedente.

L’importanza delle relazioni sociali “reali”

La coautrice dello studio, la dott.ssa Livia Tomova, ha evidenziato come la necessità di interazione sociale sia particolarmente cruciale durante l’adolescenza, una fase in cui il cervello subisce importanti cambiamenti. “La solitudine tra gli adolescenti è quasi raddoppiata negli ultimi anni”, ha dichiarato Tomova, sottolineando che l’isolamento durante questa fase della vita potrebbe avere effetti a lungo termine sulla salute mentale.

Lo studio di Cambridge, seppur limitato a un campione ristretto, fa emergere un punto chiave: il bisogno di interazioni sociali “reali” non può essere sostituito completamente dalle connessioni virtuali. Sebbene i social media e le chat online possano attenuare momentaneamente il senso di solitudine, non sembrano in grado di influire sui meccanismi più profondi che regolano la risposta alle minacce e allo stress.

Verso nuove strategie di prevenzione

Alla luce di questi risultati, gli esperti sottolineano l’importanza di affrontare la solitudine tra i giovani con strategie mirate. Ciò potrebbe includere un maggiore supporto per le relazioni sociali nella vita reale, la promozione di attività di gruppo e la creazione di spazi sicuri per la socializzazione. L’uso dello smartphone, sebbene utile, potrebbe non essere sufficiente per prevenire gli effetti negativi dell’isolamento prolungato.

Inoltre, è fondamentale sensibilizzare su come brevi periodi di isolamento possano già avere un impatto negativo sulla salute mentale, specialmente in un’epoca in cui i giovani trascorrono gran parte del loro tempo online. La solitudine, come dimostrano questi dati, non è solo una questione di quantità di interazioni, ma anche di qualità: l’essere connessi virtualmente non sostituisce l’importanza di una vera interazione sociale, soprattutto per gli adolescenti in una fase così delicata del loro sviluppo.

In conclusione, questo studio rappresenta un importante passo avanti nella comprensione dei legami tra solitudine, isolamento e ansia tra gli adolescenti, aprendo la strada a nuove ricerche e interventi per proteggere la salute mentale delle nuove generazioni.