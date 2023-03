Fornire ai senzatetto e alle persone a basso reddito 1.000 dollari al mese per un anno. E’ il disegno di legge proposto dalla senatrice Wlnsvey Campos dello stato americano dell’Oregon.

Il Department of Human Services amministrerebbe il People’s Housing Assistance Fund Demonstration Program, che prevede 12 pagamenti mensili di 1.000 dollari a persone che soddisfano i seguenti criteri: senzatetto, con un affitto gravemente gravato o con un reddito pari o inferiore al 60% reddito medio di zona. L’affitto, le spese di emergenza, il cibo, l’assistenza all’infanzia o altri beni/servizi desiderati dal destinatario sarebbero coperti dai pagamenti di 1.000, senza alcun tipo di vincolo. Prima che il programma venga implementato, la Portland State University condurrà uno studio sui costi, i benefici e le azioni per fornire assistenza finanziaria. Se il programma sperimentale avrà successo, il Department of Human Services creerà un piano per l’amministrazione dei fondi rendendolo effettivo.

Un altro programma simile (New Leaf) è stato lanciato a Vancouver in Canada dall’ Università British Columbia. Sono stati dati ai senzatetto 7.500 dollari e i risultati sono stati “meravigliosamente straordinari”. Dai risultati è venuto fuori che non solo coloro che hanno ricevuto i soldi hanno trascorso meno giorni senza una casa rispetto a quelli del gruppo di controllo, ma si sono anche trasferiti in alloggi stabili dopo una media di tre mesi, rispetto a quelli del gruppo di controllo, che hanno impiegato in media cinque mesi. Coloro che hanno ricevuto il denaro lo hanno anche gestito bene nel corso di un anno, risparmiando notevolmente. In media, i destinatari al programma spendevano il 52% del proprio denaro in cibo e affitto, il 15% in altri articoli come farmaci e bollette e il 16% in vestiti e trasporti.

Di seguito il video del progetto New Leaf in cui Ray spiega come è cambiata la sua vita: “New Leaf mi ha dato equilibrio, mi ha dato un trampolino di lancio…Voglio restituire ciò che ho ottenuto. Mi sono iscritto ad un corso di informatica. Un giorno potrò diventare una persona importante con una “voce” potente. Sono un seme che può diventare una quercia”.

Iniziamo anche qui a fare in modo che persone come Ray possano iniziare a seminare i semi per la loro rinascita.