La Svizzera sta aprendo la strada a una rivoluzione nel campo delle energie rinnovabili con un progetto innovativo che trasforma i binari ferroviari in impianti solari. L’azienda Sun-Ways, in collaborazione con il Politecnico di Losanna, ha sviluppato un sistema che permette l’installazione di pannelli fotovoltaici modulari direttamente tra le rotaie. Questo approccio, attualmente in fase di test nel Canton Neuchâtel, potrebbe generare fino a 1 TWh di energia annua, coprendo circa il 2% del fabbisogno elettrico nazionale. Il sistema utilizza pannelli speciali facili da installare e rimuovere, con un treno dedicato in grado di posarne fino a 1.000 metri quadrati al giorno. La pulizia viene effettuata automaticamente da spazzole montate sui convogli, mentre sensori integrati monitorano costantemente le prestazioni.

A livello globale, diversi paesi stanno esplorando soluzioni simili. In Australia, il Byron Bay Train rappresenta un caso emblematico. Un treno storico convertito all’energia solare grazie a pannelli fotovoltaici curvi sul tetto e un impianto da 30 kWp nel deposito, che utilizza anche la frenata rigenerativa. Il Regno Unito sta sperimentando l’integrazione di pannelli solari nelle stazioni e lungo i binari, sebbene non direttamente tra le rotaie come in Svizzera.

In Asia, sia il Giappone che la Corea del Sud stanno valutando l’adozione di queste tecnologie. Il Ministero delle Infrastrutture giapponese considera i binari solari come parte della strategia di decarbonizzazione al 2050, mentre la Corea del Sud è in trattative con Sun-Ways per un possibile progetto pilota sulla sua estesa rete ferroviaria.

L’Italia sta seguendo un approccio complementare, Ferrovie dello Stato sta installando colonnine di ricarica solari nelle stazioni, mentre RFI punta a soddisfare il 40% del fabbisogno ferroviario con energie rinnovabili entro il 2027. Anche Germania e Francia stanno conducendo test limitati su binari solari, sebbene con sistemi diversi da quello svizzero.

Non mancano le sfide tecniche da affrontare. L’efficienza dei pannelli può essere compromessa da fattori come polvere, vibrazioni e ombreggiamento. Tuttavia, Sun-Ways mira a espandere il progetto in Europa, Asia e Nord America, con potenziali applicazioni anche in Africa e Medio Oriente.

Questi sviluppi dimostrano come le infrastrutture di trasporto possano trasformarsi in fonti di energia pulita, contribuendo alla transizione energetica globale. Dalla Svizzera all’Australia, l’innovazione nel settore ferroviario sta dimostrando che sostenibilità e progresso tecnologico possono viaggiare… sugli stessi binari.