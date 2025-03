L’intelligenza artificiale non è più solo una tecnologia, ma una forza che sta ridefinendo il futuro dell’umanità. Al Mobile World Congress di Barcellona (dove siamo stati qualche anno fa) uno dei più noti futurologi, Ray Kurzweil, ha ribadito una delle sue previsioni più audaci: entro il 2032, l’essere umano inizierà a non invecchiare. Secondo il futurologo, i progressi dell’IA e della biotecnologia ci porteranno a potenziare il cervello con nanorobot, espandere la nostra memoria e, forse, raggiungere una sorta di immortalità tecnologica. Kurzweil, oggi ricercatore e ingegnere in Google, ha alle spalle una lunga carriera come inventore e divulgatore. È noto per aver anticipato molte delle innovazioni che oggi diamo per scontate, dalla diffusione degli smartphone all’apprendimento automatico, è una delle 100 persone più influenti del mondo nell’IA secondo il Time.

Ecco di seguito parte del suo discorso: “Nei prossimi anni assisteremo ad ulteriori innovazioni mediche guidate dall’IA. Questi progressi esponenziali ci condurranno a quella che definiamo “longevity escape velocity” (velocità di fuga della longevità) intorno al 2032. A quel punto, invece di perdere un anno di vita per ogni anno vissuto, in realtà ne guadagneremo. Oggi, se vivi un anno, perdi un anno della tua aspettativa di vita. Tuttavia, con un’adeguata cura sanitaria e una buona nutrizione, oggi puoi guadagnare fino a quattro mesi per anno. Entro il 2032, potresti guadagnare un intero anno per ogni anno che passa. Se questa tendenza continuerà, alla fine guadagnerai più di un anno per ogni anno vissuto: in termini di salute, è come se il tempo tornasse indietro. Naturalmente, ciò non garantirà l’immortalità (potresti comunque morire per un incidente), ma risolverà fondamentalmente il problema dell’invecchiamento come lo conosciamo. Grazie dall’intelligenza artificiale supereremo anche molti incidenti; per esempio, negli Stati Uniti muoiono circa 40.000 persone ogni anno a causa di incidenti automobilistici, con cifre simili in Europa. Quando le auto a guida autonoma diventeranno la norma, il tasso di incidenti si avvicinerà a zero. Tutto questo si verifica in un contesto di trasformazione più ampia guidata dall’IA. Prendiamo ad esempio l’energia: i nostri sistemi ora catturano l’energia solare in maniera 10.000 volte più efficiente, e l’energia solare sta crescendo esponenzialmente. Il costo delle celle solari per watt è diminuito del 99,7% dal 1975, e l’uso è aumentato di un milione di volte. Recentemente, sono stati scoperti nuovi composti organici: 421.000 di essi sono stati identificati per l’uso in tecnologia. Con progetti ottimizzati dall’IA e questi nuovi materiali, le aziende domineranno le industrie entro un decennio. E il vero valore dei prodotti risiederà nelle informazioni che contengono. Abbiamo già visto questa evoluzione nell’industria musicale, che è passata dai dischi fisici ai file digitali. La stessa trasformazione interesserà tutti i prodotti, abitazioni, abbigliamento, e tutto ciò che utilizziamo, poiché la tecnologia dell’informazione si diffonderà in ogni settore. Un tasso annuo di deflazione del 50% ridurrà i costi in generale. La tecnologia sta agendo sia come equalizzatore economico che informativo, con sistemi che una volta erano riservati ai governi ora accessibili in tutto il mondo tramite piccoli abbonamenti. Guardando al 2030, probabilmente saremo in grado di collegare direttamente i nostri cervelli al cloud. Spesso si confronta la nostra capacità cognitiva con ciò che l’IA può fare, ma l’IA non è “costosa” come un cervello; è una creazione dell’ingegno umano che già estende le nostre menti. Oggi quasi tutti possiedono uno smartphone che potenzia le loro capacità cognitive, un dispositivo che 15 anni fa non esisteva. Nei prossimi anni, non sarà più un dispositivo che devi ricordarti di portare; non saprai più se le informazioni che ricevi provengono dal tuo cervello biologico o dalla sua estensione esterna: si fonderanno in un’unica fonte senza soluzione di continuità. I rischi dell’IA sono reali e devono essere presi sul serio, eppure credo che li stiamo affrontando. Ad esempio, le “allucinazioni” dell’IA si verificano ancora ma stanno diventando molto meno frequenti; l’affidabilità dell’IA è notevolmente migliorata rispetto a un anno o due fa. Anche se emergeranno nuove minacce tecniche, la nostra capacità di gestirle è in miglioramento. Le reti sociali, per esempio, hanno i loro svantaggi, ma i modelli linguistici di grandi dimensioni stanno diventando sempre più accurati. Nonostante occasionali imprecisioni o falsità, nel complesso questi modelli stanno potenziando la nostra intelligenza collettiva. Potrebbe non sembrare evidente, ma oggi siamo molto più abbienti rispetto al passato. Gli americani guadagnano dieci volte di più rispetto a cento anni fa, e gli europei hanno vissuto aumenti simili. Guardando al futuro, alcune stime suggeriscono che la singolarità—quando la nostra intelligenza si espanderà di un milione di volte rispetto alle nostre capacità naturali—potrà verificarsi già tra 20 anni. Questa è una stima conservativa, ma sottolinea il fatto che siamo l’unica specie in grado di migliorare il nostro ambiente attraverso la tecnologia. I rischi di una IA ostile all’umanità Riguardo il futuro di un’intelligenza artificiale super intelligente, potenzialmente ostile all’umanità, non sono completamente ottimista. Esistono modi per abusare di questa tecnologia: potrebbe essere utilizzata da una superpotenza per controllare le persone. Potremmo assistere a entrambi gli esiti, positivi e negativi. Tuttavia, se osserviamo le innovazioni passate, le preoccupazioni iniziali sui possibili effetti negativi sono sempre state presenti, eppure i risultati complessivi si sono rivelati ben più positivi. Come ho già detto, problemi come le allucinazioni dell’IA stanno diventando meno frequenti. Infatti, i modelli linguistici di grandi dimensioni stanno emergendo come una forza positiva, migliorando la qualità delle informazioni online. Considerate che l’aspettativa di vita era di 35 anni nel 1800, 48 anni nel 1900, e ora si avvicina agli 80. Una volta controllati i problemi di salute negativi con l’IA, l’aspettativa di vita continuerà a crescere in modo drammatico” .

Il tema dell’allungamento della vita è al centro di questa visione. Non è solo teoria, ma un obiettivo su cui stanno investendo alcuni tra i più grandi magnati della tecnologia. Jeff Bezos, Peter Thiel e Sergey Brin stanno finanziando progetti avanzati per rallentare, e forse invertire, il processo di invecchiamento. Le loro aziende stanno già lavorando su tecnologie che potrebbero cambiare per sempre il concetto stesso di longevità umana. Altos Labs, supportata da Jeff Bezos, è una startup specializzata nella riprogrammazione cellulare, una tecnica che mira a ringiovanire le cellule e potenzialmente estendere la vita umana. La società ha attratto alcuni dei migliori scienziati nel campo della biotecnologia e sta studiando come ripristinare la funzionalità cellulare deteriorata dall’invecchiamento. Unity Biotechnology, finanziata da Peter Thiel, si concentra su terapie innovative per rallentare o addirittura fermare l’invecchiamento cellulare. Una delle loro principali aree di ricerca è l’eliminazione delle cellule senescenti, quelle che smettono di funzionare correttamente e contribuiscono a malattie degenerative. Calico (California Life Company), un progetto avviato da Google e sostenuto da Sergey Brin, è interamente dedicato alla ricerca sulle cause dell’invecchiamento e allo sviluppo di terapie per estendere la vita umana. Collabora con prestigiose università per trovare modi innovativi per rallentare il processo di decadimento cellulare.

Se da una parte c’è chi lavora sulla longevità biologica, Elon Musk sta puntando tutto sulla simbiosi tra uomo e macchina. Con Neuralink, Musk vuole creare un’interfaccia cervello-computer che permetta alle persone di interagire direttamente con la tecnologia. L’idea è quella di impiantare microchip nel cervello per migliorare la memoria, potenziare le capacità cognitive e, in un futuro più lontano, creare una connessione diretta tra l’essere umano e l’intelligenza artificiale. Neuralink ha già ricevuto il via libera della FDA (Food and Drug Administration) per test clinici sugli esseri umani, con studi che dureranno circa sei anni. L’obiettivo iniziale è trattare condizioni neurologiche, come paralisi e lesioni spinali, ma il progetto a lungo termine è molto più ambizioso: fondere il cervello umano con l’IA. Parallelamente, Musk sta portando avanti xAI, una startup nel campo dell’intelligenza artificiale che ha raccolto oltre 6 miliardi di dollari in finanziamenti, con una valutazione post-investimento superiore ai 50 miliardi di dollari. xAI mira a competere con giganti come OpenAI e Google nel settore delle IA avanzate, ma potrebbe anche avere implicazioni nel campo della medicina e del potenziamento umano.

Queste ricerche e investimenti suggeriscono che la tecnologia non si limiterà più a migliorare la nostra vita, ma potrebbe modificare la nostra stessa natura. Se la prospettiva di vivere più a lungo è attraente, altre domande restano aperte: chi avrà accesso a queste tecnologie? Creeranno nuove disuguaglianze sociali? E cosa significherà essere umani in un mondo in cui l’intelligenza artificiale diventa parte di noi? Kurzweil vede un futuro in cui l’umanità supererà i propri limiti biologici e abbraccerà una nuova era di evoluzione tecnologica. Ma la storia insegna che ogni grande innovazione porta con sé opportunità e rischi. Se davvero ci stiamo avvicinando a una fusione tra uomo e macchina, siamo pronti a gestirne le conseguenze?