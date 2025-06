DAL WEB – ARTICOLO PUBBLICATO SU THE ECONOMIST

La città acciottolata di Bourges si trova nella “diagonale vuota” della Francia: la fascia centrale di terreni agricoli che la gente di città supera sfrecciando per andare da qualche altra parte. Nel 1860 Napoleone III decise di costruirvi una fonderia di cannoni e un arsenale, un luogo sicuro e lontano dai fragili confini orientali della Francia. Sede di appena 64.000 persone, Bourges fino a poco tempo fa stava perdendo posti di lavoro mentre i suoi moderni produttori di armi perdevano ordini. “Ci fu un lungo periodo di depressione”, ricorda Serge Richard, capo della camera di commercio locale.

Oggi, tuttavia, Bourges è all’apice di una notevole rinascita. I governi europei stanno aumentando la spesa per la difesa di fronte all’aggressione russa e alla volatilità americana. Le città dipendenti dalla difesa, da tempo abituate al declino industriale, si stanno preparando al contrario. Tre luoghi, in Francia, Germania e Polonia, illustrano l’enorme potenziale, ma anche le tensioni che questo può portare.

Bourges si sta preparando per un boom. Due grandi aziende europee della difesa vi gestiscono già fabbriche: MBDA, un’azienda che produce missili e sistemi missilistici, e KNDS, un’azienda franco-tedesca che produce l’obice CAESAR e i proiettili da 155 mm. Insieme, si prevede che investiranno un enorme miliardo di euro (1,1 miliardi di dollari) a livello locale nei prossimi cinque anni. Quando mi hanno detto delle somme, “sono quasi caduto dalla sedia”, dice Yann Galut, sindaco di sinistra della città. “Un miliardo di euro, riuscite a crederci?”

Alla periferia della città, MBDA sta demolendo vecchi edifici in un sito adiacente alla sua sede esistente in vista di un’espansione. Dall’altra parte della città, KNDS ha triplicato la produzione di CAESAR dal 2022. Insieme, si prevede che le aziende aggiungeranno 2.500 posti di lavoro nei prossimi cinque anni. Gli effetti si estendono oltre Bourges alle dozzine di piccoli subappaltatori che riforniscono i giganti, osserva François Cormier-Bouligeon, il deputato locale, che definisce l’espansione gigantesca.

Per molti aspetti questo è il benvenuto. I nuovi posti di lavoro saranno qualificati e ben retribuiti. Bourges ha già beneficiato di nuovi ordini presso le aziende, grazie a un aumento del bilancio settennale della difesa iniziato sotto il presidente Emmanuel Macron nel 2019. La disoccupazione è scesa dal 10,3% nel 2015 al 6,7% nel terzo trimestre del 2024, al di sotto della media nazionale.

Ma comporta anche delle sfide. Uno è la pianificazione dei servizi (asili nido, scuole, alloggi, medici) per i nuovi arrivati. Galut ha scritto ai sindaci di altre 54 città francesi dipendenti dalla difesa per coordinare un’offerta di ulteriore aiuto statale. Per attrarre turisti, è riuscito a ottenere per Bourges, con la sua cattedrale gotica, la designazione di “capitale europea della cultura” nel 2028. Un altro problema sono le competenze. Per beneficiare la popolazione locale, servono adeguati programmi di formazione e apprendistato. Già i capi d’azienda segnalano difficoltà di reclutamento. Alcuni residenti temono che i prezzi degli immobili possano aumentare.

Queste preoccupazioni sono in sintonia con quelle di Unterlüss, una verdeggiante cittadina tedesca vicino ad Hannover circondata dalla foresta di Lüsswald. Il suono regolare dei colpi di prova è la colonna sonora della vita lì, il più grande sito di produzione del gigante della difesa tedesco, Rheinmetall. Pesanti camion sfrecciano per la città; Il traffico dei pendolari verso l’azienda blocca le strade nelle ore di punta. Presto Rheinmetall impiegherà un numero di dipendenti quasi pari a quello degli abitanti di Unterlüss, circa 3.500 dipendenti. Come a Bourges, questo è sia un peso che una benedizione.

L’ambizioso piano di espansione di Rheinmetall include una nuova fabbrica di munizioni in città, da aggiungere a quelle che già producono obici semoventi, nonché il Lynx e il Puma, due tipi di veicoli corazzati. Alla cerimonia di inaugurazione dello scorso anno hanno partecipato Olaf Scholz, allora cancelliere tedesco, e Boris Pistorius, ministro della Difesa. Da allora, la confusione e il traffico si sono intensificati. Decine di carrelli elevatori sfrecciano intorno al sito. “Stiamo costruendo il nostro nuovo stabilimento alla velocità di Rheinmetall”, afferma Jan-Phillipp Weisswange, portavoce dell’azienda, sottintendendo un contrasto con il ritmo lento della maggior parte delle costruzioni tedesche.

L’azienda sta ora reclutando centinaia di lavoratori qualificati e di altro tipo con buoni salari. Katharina Ebeling, sindaco cristiano-democratica di Unterlüss, quest’anno investirà 1,3 milioni di euro per ristrutturare la stazione ferroviaria e apportare altri miglioramenti per aiutare la città a far fronte alla situazione. Anche così, molti locali sembrano scontenti. Alle elezioni federali del 2024 il 35,7% ha votato per l’estrema destra di Alternativa per la Germania (AFD), ben al di sopra della media nazionale del 20,8%. La città ha pochi negozi, caffè o chiese. Il personale di Rheinmetall tende a fare il pendolare dai luoghi vicini. Quindi la gente del posto soffre per il rumore e l’inquinamento senza benefici diretti. Come a Bourges, i subappaltatori si lamentano del fatto che il gigante della difesa potrebbe rubare i loro lavoratori qualificati.

Nella vicina Polonia le sfide sono piuttosto diverse. Il paese sta aumentando la spesa per la difesa al 4,7% del PIL quest’anno. Ma acquista gran parte del suo kit dall’estero. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, il ministro della Difesa, dice che vuole che metà degli ordini per le attrezzature da combattimento siano prodotti in Polonia. La difficoltà è che il Polish Armaments Group (PGZ), di proprietà statale, un conglomerato di 50 aziende, ha spiazzato la maggior parte di quelle private, ma non è in grado nemmeno di fornire all’esercito polacco i beni di prima necessità.

Per cercare di rilanciare il conglomerato, l’anno scorso il governo ha ordinato 96 obici da una società PGZ. A marzo ha firmato un accordo per il 111 Borsuk, i primi veicoli militari ad essere completamente sviluppati in Polonia. Per la città sud-orientale di Stalowa Wola, dove viene prodotto il Borsuk, questo potrebbe essere una trasformazione. Fondata 80 anni fa, quando un bosco è stato disboscato e una fabbrica di metalli è stata eretta, Stalowa Wola (“Volontà d’acciaio”) è saldata allo stato delle sue industrie, dice Lucjusz Nadberezny, il sindaco. Dopo i licenziamenti di massa negli anni ’90, la base industriale del distretto è stata rivitalizzata dagli investimenti stranieri nelle fabbriche di componenti per auto. Le finanze pubbliche della città, in una delle regioni più povere della Polonia, rimangono tese. Ma con più ordini legati alla difesa, l’acciaieria della città prevede di espandere i suoi magazzini e triplicare le sue capacità produttive entro il 2026, il che dovrebbe fornire una spinta.

Avere a che fare con un “dividendo della difesa” è un bel problema per le città europee. Se la spesa per la difesa continuerà ad aumentare ai tassi attuali, la Commissione europea prevede che il PIL dell’UE aumenterà dello 0,5% entro il 2028. Per le città stesse, spesso nelle zone della ruggine, questo dovrà essere gestito in modo da portare benefici locali. In caso contrario, la delusione potrebbe finire per rafforzare gli estremi politici.

