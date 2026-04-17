Nel mondo, circa una persona su sette vive con un disturbo mentale. Le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità parlano di 1,1 miliardi di persone, con ansia e depressione come quadri più comuni. Allo stesso tempo il divario tra bisogno e cure resta enorme. La spesa pubblica per la salute mentale è ferma intorno al 2% dei budget sanitari nazionali e la dotazione del personale è in media 13 operatori ogni 100.000 abitanti, con carenze drammatiche nei Paesi a reddito medio-basso. Questo è il primo fattore di pressione che spinge molti a cercare alternative veloci.

Ogni anno muoiono per suicidio più di 720.000 persone. Ogni decesso ne sottintende decine di tentativi e milioni di pensieri intrusivi, con un peso sanitario e sociale che ricade su famiglie, scuole e luoghi di lavoro. A livello OCSE il tasso medio è circa 11 decessi ogni 100.000 abitanti. La prevenzione è possibile ma richiede accesso capillare a servizi e reti di prossimità che oggi sono disomogenee.

In Italia i suicidi restano attorno ai 4.000 l’anno, pari a 6,5 ogni 100.000 abitanti, con una netta prevalenza maschile. Il fenomeno è meno esteso che nel Nord Europa ma comunque rilevante, e riflette la difficoltà di accedere tempestivamente alle cure. Il sistema italiano ha puntato sulla psichiatria di comunità, diventando un modello in città come Trieste, ma purtroppo la carenza di fondi e personale, unita alla crescita della domanda, ha ridotto l’efficacia del modello. L’Italia si colloca oggi tra i Paesi OCSE con meno posti letto psichiatrici, segnale di una forte pressione sui servizi territoriali.

E il terzo tassello è l’attesa: nel 2024 è stata varata una piattaforma nazionale per monitorare le liste d’attesa perché le prestazioni pubbliche spesso richiedono settimane o mesi. La conseguenza è che chi può si rivolge al privato, chi non può rimanda, mentre una parte crescente sperimenta strumenti digitali facilmente accessibili, ovvero i chatbot, l’intelligenza artificial.e

OpenAI ha reso pubblici i numeri su ChatGPT: ogni settimana stima oltre un milione di conversazioni con indicatori espliciti di possibile pianificazione o intento suicidario e circa lo 0,07% degli utenti settimanali con potenziali segnali di emergenze legate a psicosi o mania. L’azienda sostiene di avere migliorato la gestione dei casi sensibili con GPT-5 e di avere coinvolto più di 170 clinici per valutazioni e riscrittura delle risposte, mentre le autorità americane hanno aperto un’inchiesta sul rischio per minori e adolescenti nei chatbot-companion. Questi dati non dimostrano un nesso causale con l’insorgenza dei disturbi, ma quantificano la scala del fenomeno e la quota di persone che si rivolge all’IA in momenti di vulnerabilità.

L’IA non genera da sola un disturbo però può amplificare fragilità quando sostituisce legami umani o risponde in modo inadeguato. La letteratura segnala due nodi: tendenza a compiacere l’utente che può convalidare pensieri distorti e scarsa validazione clinica degli strumenti basati su LLM (Large Language Model). I meccanismi critici sono dipendenza sostitutiva, rinforzo dei pensieri negativi, isolamento prolungato, scambio della fluidità linguistica per competenza clinica ed escalation del malessere senza reindirizzare verso azioni di sicurezza. Molti scelgono l’IA per accesso immediato, costi bassi o nulli, anonimato e disponibilità multilingue che riduce lo stigma e colma i deserti di offerta, soprattutto per giovani, studenti, migranti e aree rurali. Sondaggi in Nord America ed Europa indicano una quota crescente di persone che cerca supporto emotivo tramite chatbot, con maggiore propensione tra i giovani. Il quadro regolatorio si muove lentamente. La Federal Trade Commission degli Stati Uniti ha avviato un’indagine sui chatbot-companion e avanzano proposte per limitare l’uso ai minori e introdurre verifiche di età. Cresce la richiesta di standard, audit e trasparenza nell’uso dell’IA per la salute mentale.

Tornando all’Italia, il Paese combina un buon impianto di comunità con la fatica di renderlo uniforme. La riforma basata sulla chiusura dei manicomi ha prodotto esperienze d’eccellenza ma oggi fronteggia tagli, pensionamenti e carichi crescenti. La scarsità di posti letto ospedalieri rende ancora più cruciale l’intervento precoce territoriale. Le nuove norme sulle liste d’attesa sono un passo verso la trasparenza, ma la percezione diffusa è che per una consulenza psicologica pubblica si possa attendere a lungo, mentre nel privato i costi sono di certo una barriera. Nel nostro Paese, la spesa per la salute mentale rappresenta appena il 3,5% della spesa sanitaria complessiva, contro una media europea che supera il 6%. Ogni anno oltre 2 milioni di persone entrano in contatto con i servizi psichiatrici pubblici, ma meno della metà riceve un percorso continuativo di cura. Gli psicologi del Servizio Sanitario Nazionale sono circa 5.000, uno ogni 12.000 abitanti, mentre nel Regno Unito e in Germania il rapporto è cinque volte più favorevole. I centri di salute mentale sono 1.400 ma con forti squilibri territoriali e orari ridotti in molte regioni.

Questa carenza ha aperto spazio a nuove forme di supporto digitale. Nel vuoto lasciato dai servizi pubblici si è infilata così l’intelligenza artificiale, che offre ascolto immediato, accesso gratuito e soprattutto anonimato. Chatbot, app terapeutiche e assistenti virtuali hanno riempito un bisogno reale, ma purtroppo in assenza di regole rischiano di diventare la risposta sbagliata a una domanda che sta sempre di più aumentando e che farà sempre più danni, soprattutto tra i giovani.