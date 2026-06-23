DAL WEB – ARTICOLO PUBBLICATO SU PSYCOLOGYTODAY

Immaginate due persone che si presentano davanti a una commissione per la libertà vigilata. Hanno commesso crimini simili, scontato pene simili ed espresso un livello simile di pentimento. Eppure una delle due viene considerata più meritevole dell’altra di una seconda possibilità. Perché? Una nuova ricerca pubblicata sul Journal of Applied Research in Memory and Cognition suggerisce che la risposta potrebbe avere più a che fare con l’aspetto di queste persone che con le loro azioni.

In uno studio condotto da Brianna B. Stevens e Holly Kleider-Offutt della Georgia State University, le autrici hanno analizzato l’effetto dell’aspetto del viso sulla percezione della libertà vigilata e sulla probabilità di recidiva. I risultati mostrano che le persone traggono conclusioni significative basandosi esclusivamente sui tratti del viso, anche quando credono di prendere decisioni imparziali. Spesso le persone sono pronte a giudicare gli altri. La ricerca ha dimostrato da tempo che le persone possono formarsi giudizi su affidabilità, competenza e carattere in frazioni di secondo dopo aver guardato un volto sconosciuto. Tali percezioni appaiono spesso convincenti e plausibili, almeno per chi le formula, anche quando si basano sulla mera apparenza. Una volta create, possono essere straordinariamente resistenti al cambiamento. Sebbene questa capacità di formulare giudizi rapidi derivi probabilmente dalla necessità di stabilire velocemente se uno sconosciuto sia pericoloso, questi giudizi affrettati possono diventare problematici quando influenzano decisioni importanti in ambito lavorativo, relazionale, politico o nel sistema giudiziario penale.

In teoria, almeno, il sistema giudiziario dovrebbe valutare le prove, non le apparenze, e rimanere completamente imparziale. Tuttavia, la ricerca psicologica ha ripetutamente dimostrato che il modo in cui gli imputati vengono percepiti spesso dipende dal fatto che “appaiano” o meno dei criminali.

Gli studi di psicologia forense hanno da tempo dimostrato che certi tratti del viso sono più propensi a suscitare percezioni di criminalità, a prescindere dal comportamento effettivo di una persona. Le persone con tratti somatici che appaiono più criminali vengono spesso giudicate più severamente. Hanno maggiori probabilità di essere identificate nei confronti all’americana, di essere percepite come colpevoli e di ricevere condanne più lunghe. Questi giudizi si basano su tratti del viso che gli spettatori percepiscono automaticamente come segnali di pericolo o inaffidabilità. È importante sottolineare che le persone che presentano queste caratteristiche non le scelgono, e persino molte persone successivamente scagionate da condanne ingiuste spesso mostravano quegli stessi tratti del viso “criminali”.

Il pericolo è evidente: se le apparenze influenzano la percezione della colpevolezza o della punizione, le decisioni legali potrebbero basarsi sul pregiudizio anziché sulle prove. Si individua anche un secondo fattore che influenza fortemente il processo decisionale in ambito legale: il rimorso provato. Giudici, giurie e commissioni per la libertà vigilata generalmente considerano il rimorso come un’indicazione che il reo si assume la responsabilità delle proprie azioni ed è meno propenso a recidivare. Gli imputati che sembrano veramente pentiti vengono spesso trattati con maggiore clemenza rispetto a quelli che appaiono indifferenti. Tuttavia, il pentimento è difficile da misurare.

Le persone esprimono il rimorso attraverso le parole, le espressioni del viso, il linguaggio del corpo e il tono emotivo, e di solito spetta agli osservatori valutare se questi segnali siano autentici. Di conseguenza, la percezione del rimorso è spesso soggettiva. Ciò solleva la domanda: in che modo l’aspetto di una persona può influenzare la percezione del suo pentimento?

In uno studio, le autrici hanno condotto due esperimenti in cui ai partecipanti sono stati mostrati volti con diversi livelli di intensità di tratti legati alla criminalità e al pentimento. Tutti i volti erano di giovani maschi caucasici, per minimizzare i pregiudizi razziali, ed erano stati modificati digitalmente per assumere caratteristiche percepite come più criminali, come pelle più scura, occhi più piccoli, sopracciglia più basse e mento meno prominente, mentre i tratti di pentimento includevano una bocca tirata verso il basso che indicava tristezza, un colorito della pelle particolare e sopracciglia alzate. I partecipanti hanno quindi valutato se l’imputato dovesse essere rilasciato sulla parola e se fosse probabile che commettesse un altro reato. Un secondo studio ha mostrato volti di individui con una combinazione di tratti dall’aspetto criminale e pentito, descrivendo i crimini in cui erano coinvolti. I ricercatori hanno riscontrato uno schema ricorrente nei loro risultati: i volti con tratti fortemente criminali avevano meno probabilità di essere considerati meritevoli di libertà vigilata e maggiori probabilità di recidiva. I volti con tratti più evidenti di rimorso venivano valutati più positivamente. Questi effetti erano più evidenti quando i tratti del viso erano particolarmente marcati. Le sottili differenze nell’aspetto avevano un’influenza minore, mentre i tratti molto evidenti producevano grandi cambiamenti nella percezione. I risultati hanno anche mostrato che persino coloro che sembravano criminali potevano apparire pentiti. Questa percezione, però, dipendeva dalle circostanze. Anche il tipo di reato era importante, così come il tipo di giudizio che veniva espresso. A volte i partecipanti interpretavano il dolore in modo diverso a seconda che una persona dovesse ottenere la libertà vigilata o che si dovesse prevedere il suo comportamento criminale futuro. In altre parole, le impressioni che ci si formava in base all’aspetto erano malleabili, ma comunque rilevanti. L’aspetto forse più allarmante dei risultati è che l’aspetto del viso ha influenzato i giudizi sul comportamento futuro. Nessuno può prevedere con certezza se uno sconosciuto commetterà un altro reato semplicemente guardandolo in faccia. Eppure, i partecipanti si sono regolarmente basati sull’aspetto come indicatore per stimare la probabilità di recidiva.

Questo è un esempio di una tendenza psicologica più generale nota come euristica della rappresentatività. In genere, le persone valutano le possibilità in base a quanto una persona si adatti a uno stereotipo preconcetto. Se qualcuno assomiglia alla nostra idea di criminale, potremmo automaticamente pensare che abbia caratteristiche criminali. Se sembra pentito, potremmo dedurre che sia più affidabile o meno pericoloso. Queste ipotesi sembrano intuitive, ma l’intuizione non è una prova. I ricercatori hanno scoperto un altro dato particolarmente rivelatore. I volti neutri posti accanto a volti dall’aspetto più criminale venivano valutati più positivamente rispetto a quando erano posti accanto a volti pentiti. Sembra che le persone non giudichino un volto solo in quanto tale, ma anche in relazione agli altri volti che lo circondano, come in un confronto all’americana.

Questa è una conseguenza importante. Giudici, commissioni per la libertà vigilata e altri organi decisionali spesso esaminano i casi uno alla volta. La persona sottoposta a valutazione rischia di essere inconsapevolmente influenzata dalla persona valutata immediatamente prima. Gli psicologi chiamano questo fenomeno “effetto contrasto”. Ciò che è appropriato in un contesto può apparire completamente diverso in un altro.

Purtroppo, non esiste una soluzione semplice a questo problema, poiché gli esseri umani sono predisposti a trarre conclusioni dai volti. Questi giudizi sono in genere inconsci e automatici. Tuttavia, identificare questi pregiudizi è un primo passo fondamentale. La formazione per i professionisti del diritto mira a minimizzare l’impatto dei dati irrilevanti. Riconoscere come l’aspetto del viso possa influenzare i giudizi di criminalità e colpevolezza può aiutare chi prende le decisioni a essere più consapevole delle potenziali fonti di pregiudizio. Non si tratta di ignorare completamente l’intuizione umana, ma di integrarla con le prove. Sebbene la maggior parte dei giudici, dei giurati e dei membri delle commissioni per la libertà vigilata creda di prendere decisioni oggettive, questo studio e altri simili suggeriscono che fattori sottili possono influenzare le percezioni in modi di cui raramente le persone si rendono conto. La struttura del viso di un imputato non è una prova. Non riflette il carattere, il pentimento o la condotta futura. Ma l’aspetto può influenzare il modo in cui tutti e tre vengono percepiti dagli altri.

In un sistema giudiziario che si vanta di essere imparziale, questo dovrebbe farci riflettere. Se due persone possono ricevere verdetti diversi solo perché una appare più colpevole dell’altra, il problema non è solo una questione di pregiudizi, ma di imparare a guardare oltre i pregiudizi.

Romeo Vitelli, Psychology Today