In Cina la crisi economica entra anche sotto le coperte. Per ridurre le spese, alcuni giovani lavoratori hanno iniziato a condividere con sconosciuti una camera e, in certi casi, persino lo stesso letto. A raccontare il fenomeno è Reuters, che lo descrive come uno dei segnali delle crescenti difficoltà economiche affrontate dalle nuove generazioni cinesi.

Winnie Zeng ha 25 anni, una ragazza che vive a Wuhan e lavora come agente commerciale, preoccupata per la stabilità del proprio impiego e scoraggiata da uno stipendio fermo, ha pubblicato sui social un annuncio per cercare una ragazza disposta a dividere la sua stanza, e anche il letto. Grazie alla nuova coinquilina, Winnie risparmia 450 yuan al mese, circa 55 euro. Su un reddito mensile di 4.000 yuan, poco più di 500 euro, riesce così a mettere da parte quasi tre quarti dello stipendio. Le due ragazze, entrambe venticinquenni, hanno concordato un periodo di prova di otto giorni prima di trasformare la sistemazione in una convivenza stabile. “È una questione di sopravvivenza”, ha spiegato Winnie. “Basta perdere il lavoro per ritrovarsi senza alcuna protezione economica”

La condivisione del letto rimane una pratica limitata rispetto ai circa 260 milioni di persone che vivono in affitto in Cina, ma sui social è diventata un argomento molto discusso. Alla fine di giugno, l’hashtag “Condividere un letto è una difficoltà che va oltre la mia comprensione” ha superato i 14 milioni di visualizzazioni su Weibo.I contenuti collegati hanno raggiunto quasi 40 milioni di visualizzazioni su Douyin, la versione cinese di TikTok, mentre su Xiaohongshu sono comparsi decine di migliaia di annunci e testimonianze.

Dietro la curiosità si nasconde una realtà fatta di salari iniziali bassi e costi di vita difficili da sostenere. A Pechino, un altro ragazzo Morgan Pan, racconta sempre a Reuters, che ha iniziato a dividere la propria camera dopo il fallimento della startup di intelligenza artificiale per cui lavorava. Ora guadagna meno della metà rispetto al passato e, condividendo stanza e utenze, riesce a limitare le spese a circa 1.200 yuan al mese. Anche il suo coinquilino è indebitato dopo il fallimento di un investimento nella ristorazione. “Non c’è nulla di commovente”, ha detto Pan. C’è soltanto “la pressione della vita”. Un altro abitante di Pechino, rimasto senza lavoro dopo il fallimento di una società di ingegneria civile, cerca invece qualcuno con cui dividere un affitto mensile di 1.750 yuan. In attesa di trovare una nuova occupazione, condividere la stanza è diventato il modo più immediato per alleggerire le spese.

Secondo Mingwei Liu, direttore del Center for Global Work and Employment della Rutgers University, il fenomeno riflette la condizione di una parte della popolazione giovane che fatica a trovare un impiego stabile e un senso di appartenenza alle città nelle quali lavora. Una situazione che potrebbe ridurre ulteriormente i consumi, la domanda di abitazioni e anche il numero dei matrimoni, aggravando nel tempo i problemi dell’economia cinese.