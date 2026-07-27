Un bambino prende in mano un violino per la prima volta e, invece di trascorrere mesi da solo a imparare le note, si siede subito accanto agli altri. Ascolta il direttore, segue il ritmo, prova a trovare il proprio posto dentro un suono collettivo. È da questa idea semplice e rivoluzionaria che nasce l’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli di Napoli: imparare la musica facendo parte, fin dal primo giorno, di una comunità.

Il progetto viene elaborato nel 2013 da Vincenzo “Enzo” De Paola, imprenditore napoletano da sempre vicino alla musica, con l’obiettivo di creare un percorso educativo e artistico rivolto ai bambini e ai ragazzi del quartiere. L’ispirazione arriva dal modello pedagogico ideato in Venezuela dal musicista José Antonio Abreu, conosciuto come El Sistema, fondato sulla pratica orchestrale collettiva come strumento di crescita personale e partecipazione sociale.

Alla base dell’intuizione di De Paola ci sono quelli che lui stesso ha definito i suoi due grandi amori, Napoli e la musica. Nei primi tempi il progetto era ancora tutto da costruire, compreso il rapporto con le famiglie. De Paola ha raccontato di aver percorso i vicoli dei Quartieri Spagnoli, fermando le persone e chiedendo se avessero figli interessati a suonare. La fiducia è nata lentamente, con la presenza quotidiana e la possibilità concreta di partecipare senza affrontare costi. Nel maggio del 2014 poi l’idea viene presentata pubblicamente durante un incontro sulla valorizzazione del centro storico di Napoli, ospitato a Palazzo Filomarino. De Paola, allora presidente dell’Accademia Europea di Musica ed Arti dello Spettacolo, propone un’orchestra capace di offrire ai ragazzi un percorso formativo e di integrazione attraverso la musica. Il progetto riceve anche il sostegno di Gino Paoli, all’epoca presidente della SIAE. L’Orchestra parte con trentasette bambini e ragazzi, nessuna selezione attitudinale, nessuna preparazione musicale richiesta. Le lezioni e l’utilizzo degli strumenti sono completamente gratuiti, violini, viole, violoncelli, contrabbassi, fiati e percussioni vengono affidati agli allievi, che alternano le prove collettive allo studio individuale. A guidare fin dall’inizio il lavoro artistico e didattico è il maestro Giuseppe Mallozzi, direttore principale dell’Orchestra.

La particolarità del metodo sta proprio nell’ingresso immediato nel gruppo. I ragazzi suonano insieme dal primo giorno. La tecnica si sviluppa progressivamente, mentre ciascuno impara ad ascoltare gli altri, rispettare i tempi, accettare le correzioni e assumersi la responsabilità della propria parte.

L’obiettivo è avvicinare i ragazzi alla musica attraverso la bellezza dell’esperienza orchestrale, resa accessibile da un metodo pratico e immediato. Suonare insieme diventa così uno strumento per contrastare il disagio e la dispersione scolastica, rafforzare la consapevolezza di sé e far emergere capacità spesso ancora inespresse.

Il lavoro dell’Orchestra punta in particolare a coinvolgere i bambini e i ragazzi che vivono situazioni di difficoltà, aiutandoli a sviluppare competenze, attitudini e capacità relazionali. Nel gruppo imparano a collaborare, ad ascoltare gli altri e a riconoscere il valore del proprio contributo. La musica diventa così qualcosa di più di una disciplina artistica, è un esercizio quotidiano di cittadinanza. Il progetto è stato pensato per sostenere la socializzazione, la cooperazione, la sicurezza personale e il rapporto con lo studio, offrendo uno spazio gratuito nel quale incontrarsi con continuità.

Alle attività musicali si sono aggiunti negli anni il sostegno scolastico, i laboratori educativi e le visite sul territorio. Dal 2022 è nata anche una Junior Orchestra per i bambini più piccoli, mentre dal 2023 sono state attivate borse di studio e lavoro destinate a nove ragazzi cresciuti all’interno dell’ensemble, per aiutarli a proseguire gli studi in conservatorio e ad avvicinarsi professionalmente al mondo della musica. Quella che era cominciata come una scommessa ha attraversato oltre dieci anni di attività. Nel 2024 l’Orchestra coinvolgeva circa cinquanta giovani e ha celebrato il proprio decennale al Teatro Trianon Viviani. Nello stesso anno ha partecipato al concerto “A Napoli la musica cambia” al Teatro San Carlo, insieme con altre orchestre sociali nate nei quartieri della città, in una formazione che ha riunito complessivamente duecento musicisti.

Nel giugno del 2025 i giovani musicisti, diretti ancora una volta da Giuseppe Mallozzi, hanno affrontato anche i Carmina Burana di Carl Orff nel Complesso monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, insieme con il Coro della Società Polifonica Pietrasanta. Tra gli orchestrali erano presenti anche bambini appena entrati nel progetto, chiamati subito a vivere l’emozione e la responsabilità di una grande esecuzione pubblica.

Il valore dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli si trova certamente nei concerti, ma soprattutto nella continuità costruita tra una prova e l’altra. In un territorio raccontato troppo spesso attraverso i suoi problemi, questa esperienza mostra ciò che può accadere quando ai ragazzi vengono affidati strumenti, tempo, fiducia e responsabilità. Un’orchestra è una piccola società nella quale nessuno può suonare soltanto per sé, ognuno deve trovare la propria voce senza coprire quella degli altri.

Realtà come questa meritano di essere conosciute, replicate e sostenute. Chi desidera contribuire può collegarsi al sito ufficiale dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli, dove sono disponibili tutte le informazioni per devolvere il 5 per mille: www.osqs.it.