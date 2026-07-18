In Finlandia sta prendendo piede un modello di assistenza agli anziani che sembra arrivare dal futuro, ma assomiglia molto a qualcosa che abbiamo perso nel passato: una casa. Sempre più anziani finlandesi scelgono di vivere in piccole abitazioni condivise gestite da caregiver, invece di entrare nelle grandi strutture residenziali tradizionali ( le cosiddette RSA nostrane). Nel paese scandinavo esistono già circa 300 case di questo tipo, una formula familiare che offre assistenza quotidiana, stanze private e vita comune, dove l’anziano vive in un ambiente domestico e un’assistenza più personale.

Il modello finlandese si chiama “family care” e viene riconosciuto anche dai servizi pubblici. Secondo Suomi.fi, il portale ufficiale finlandese, l’obiettivo è permettere alla persona anziana di vivere in un ambiente simile a una casa, mantenendo rapporti stretti con altre persone. La cura può avvenire nella casa del caregiver formato oppure nella casa stessa della persona anziana, come spiega anche il Comune di Helsinki.

Dietro questa scelta c’è una questione enorme: l’invecchiamento della popolazione. La Finlandia è uno dei Paesi europei in cui il tema pesa di più; Statistics Finland, nella pubblicazione “Finland in Figures 2026”, indica proprio l’invecchiamento come uno dei cambiamenti centrali della società finlandese. Eurostat segnala da anni la crescita del rapporto tra popolazione anziana e popolazione in età lavorativa, con diverse regioni finlandesi già oltre soglie molto alte di dipendenza demografica.

In molte società europee la vecchiaia viene gestita come un problema logistico, posti letto, costi, personale, etc… il modello finlandese invece prova a rovesciare la prospettiva, partire dalla vita quotidiana e sopratutto dalle relazioni. Una casa condivisa di questo tipo può offrire qualcosa che spesso manca nelle grandi strutture, la continuità. L’anziano conosce chi si prende cura di lui, mantiene una routine, partecipa alla vita domestica, vede sempre gli stessi volti. Il caregiver, a sua volta, può seguire poche persone, osservarle meglio, costruire un rapporto più diretto. Secondo il sito DW, i sostenitori del modello ritengono che questa formula migliori la qualità della vita e possa diventare anche una risposta più sostenibile alla pressione crescente sui sistemi di assistenza.

Un’esperienza simile, pur con caratteristiche diverse, è stata avviata anche a Roma. Negli ultimi anni Roma Capitale ha sperimentato nuove forme di residenzialità per anziani, dal cohousing alle comunità alloggio, con l’obiettivo dichiarato di superare la logica delle grandi Case di Riposo e puntare su strutture a dimensione più familiare. Casa Giada, in zona La Giustiniana, è uno degli esempi: una casa condivisa per persone anziane, con spazi comuni, autonomia quotidiana e operatori sociosanitari nel ruolo di mediatori della convivenza.

Mentre l’Europa invecchia sempre di più e continua spesso a ragionare con due sole alternative, solitudine domestica o istituzionalizzazione, la Finlandia mostra una terza possibilità, trasformare la cura in comunità, riportare la relazione e le persone al centro.

Sono temi che dobbiamo affrontare, perchè riguardano ognuno di noi. Come vogliamo dunque invecchiare? In una struttura efficiente (quando siamo fortunati) ma impersonale, oppure in un luogo dove la cura assomiglia ancora alla vita? La Finlandia sta sperimentando una risposta piccola e concreta, e a volte il futuro del welfare comincia anche da queste piccole grandi iniziative.