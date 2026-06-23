La Cina prova a risolvere il problema delle risorse con il suo primo data center sottomarino alimentato dall’energia eolica.

A dieci chilometri dalla costa di Shanghai e a una profondità di dieci metri, la Cina si prepara a elaborare dati sott’acqua. Il data center sottomarino di Shanghai Lingang è il primo alimentato dall’elettricità prodotta da un vicino parco eolico offshore e, secondo i suoi sviluppatori, funziona per il 95% con energia rinnovabile.

Il progetto è stato lanciato ufficialmente “nel giugno 2025.” Nella prima fase, i partner del progetto, Hi-Cloud Technology e l’azienda statale China Communications Construction, hanno costruito un data center dimostrativo con una capacità di 2,3 megawatt. Le immagini mostrano una struttura gialla sorretta da quattro pilastri. “Secondo quanto riportato,” i server sono alloggiati in capsule sigillate sott’acqua.

A febbraio è stata annunciata la seconda fase del progetto, con l’ampliamento dell’impianto dimostrativo a 24 megawatt e un costo di 226 milioni di dollari. La fase 2 è stata completata a maggio e il data center è stato inaugurato per l’esercizio commerciale.

I partner del progetto hanno lavorato con grande efficienza anche sul piano energetico. Secondo “il governo cinese,” il data center nella zona di libero scambio di Lingang consuma il 22,8% di energia in meno rispetto a una struttura comparabile sulla terraferma. Il motivo è comprensibile. In un data center il raffreddamento può assorbire tra il 25 e il 40% del fabbisogno energetico complessivo ( dati del The Guardian). Un sistema sottomarino non richiede acqua dolce per questo scopo e occupa pochissimo spazio.

Secondo gli sviluppatori, l’efficienza energetica della struttura, misurata attraverso il Power Usage Effectiveness, PUE, è di circa 1,15, un valore molto elevato. La media dei data center terrestri “si aggira intorno a 2,0”.

In altre parti del mondo, nuovi data center continuano a nascere sulla spinta del boom dell’intelligenza artificiale. Il loro enorme fabbisogno di energia, terreno e acqua ha generato critiche diffuse e frequenti proteste. L’Istituto per l’acqua, l’ambiente e la salute dell’Università delle Nazioni Unite ha avvertito che il consumo idrico dei data center potrebbe raggiungere i 9.300 miliardi di litri entro il 2030, una quantità sufficiente a soddisfare per un anno il fabbisogno idrico di tutti gli 1,3 miliardi di abitanti dell’Africa subsahariana, secondo il Guardian.

È difficile valutare l’atteggiamento della popolazione cinese su questo tema. Per il governo cinese, la costruzione di nuovi data center resta una priorità nazionale. Il data center Shanghai Lingang UDC ospita infrastrutture informatiche per diverse aziende. La più grande è China Telecom, insieme a fornitori di servizi come “Link-Wise”.

Grazie al risparmio di risorse che promettono, i progetti pilota con data center sottomarini stanno suscitando grande interesse nel settore. Esiste anche un acronimo per definirli, UDC, da “Underwater Data Center”. Hi-Cloud gestisce un data center vicino a un’isola nella Cina meridionale dal 2023, anche se quella struttura non utilizza energia eolica offshore.

Nel 2018, “Microsoft” ha condotto una sperimentazione al largo della costa scozzese con una struttura sottomarina riportata in superficie dopo due anni. L’azienda ha sostenuto che l’idea era promettente, anche perché metà della popolazione mondiale vive a meno di 193 chilometri, 120 miglia, dalla costa.

Il mini data center vicino alle Orcadi consisteva in una capsula affondata a 36 metri di profondità. Per ridurre al minimo la corrosione, era stata riempita di azoto secco. Secondo Microsoft, la struttura sottomarina ha funzionato in modo più affidabile rispetto ai data center terrestri. Durante il funzionamento, si è guastato solo un ottavo dei componenti hardware che di solito smettono di funzionare in condizioni analoghe. Il risultato è stato dovuto almeno in parte all’assenza di interferenze esterne. In una capsula sottomarina riempita di azoto non ci sono persone che si muovono tra i server e possono causare danni. Inoltre, la mancanza di ossigeno e umidità riduce il rischio di corrosione. Resta il tema degli effetti sull’ambiente circostante. Una struttura sottomarina è comunque un’infrastruttura industriale, solo collocata fuori dalla terraferma. E quando qualcosa viene raffreddato, qualcos’altro si scalda, in questo caso l’acqua di mare. Secondo quanto riportato dal Guardian, i rischi ecologici negli oceani, come il disturbo dei sedimenti o l’aumento della temperatura dell’acqua, sono probabilmente gestibili, a condizione che vengano monitorati costantemente. Rick Stafford, biologo marino della Bournemouth University intervistato dal Guardian, ritiene che i data center sottomarini siano “probabilmente una buona idea”. Anche se il raffreddamento potrebbe produrre un aumento locale della temperatura dell’acqua, gli effetti non dovrebbero essere diffusi.