Nel panorama mondiale della sanità digitale, Speetar emerge come un esempio di innovazione, in particolare nel contesto complesso della Libia. Fondata nel 2018 da Alaa Murabit, un medico e attivista di origine libica, Speetar è una piattaforma di telemedicina nata per rispondere alle gravi carenze del sistema sanitario libico, dilaniato da anni di conflitto e instabilità politica. Nel 2024, Speetar continua a crescere, espandendo i suoi servizi e contribuendo alla trasformazione della sanità libica, con il potenziale di fungere da modello per altri paesi in crisi.

Speetar è nata con l’obiettivo principale di colmare il divario tra domanda e offerta di servizi sanitari qualificati. Secondo le Nazioni Unite, più del 50% delle strutture sanitarie libiche sono fuori uso o gravemente danneggiate a causa del conflitto civile. Questa situazione ha lasciato gran parte della popolazione senza accesso a cure mediche di qualità. Speetar offre una soluzione concreta, mettendo in contatto i pazienti con medici qualificati, attraverso consulti online.

Uno degli aspetti più rivoluzionari del progetto è la sua capacità di utilizzare la tecnologia per superare le barriere geografiche e logistiche. Grazie alla piattaforma, i pazienti possono prenotare appuntamenti, ricevere diagnosi e persino avere prescrizioni mediche senza doversi spostare fisicamente in un ospedale o una clinica. Questo è particolarmente importante in un paese come la Libia, dove la mobilità è spesso limitata da conflitti armati e infrastrutture inadeguate. Nel 2024, Speetar serve circa 100.000 utenti in Libia, un aumento significativo rispetto agli anni precedenti, dimostrando il crescente bisogno di soluzioni digitali nel settore sanitario.

Dal punto di vista tecnologico, Speetar si distingue per l’uso dell’intelligenza artificiale (IA) e dell’apprendimento automatico per migliorare l’efficacia delle diagnosi e personalizzare le cure per i pazienti. L’IA aiuta i medici a gestire meglio i dati medici, permettendo un accesso rapido alle informazioni pertinenti e migliorando la qualità delle diagnosi. Questo tipo di innovazione, ancora poco diffuso in molte parti del Medio Oriente e Nord Africa, rende Speetar un esempio di sanità avanzata, capace di portare la telemedicina su un nuovo livello.

Un altro punto di forza di Speetar è la sua attenzione alla formazione continua dei medici. La piattaforma offre corsi di aggiornamento e accesso a risorse mediche internazionali, permettendo ai professionisti libici di mantenere un alto livello di competenze anche in un contesto di isolamento politico e socio-economico. Speetar collabora con istituzioni mediche di prestigio a livello internazionale, offrendo ai suoi utenti un accesso a una rete globale di competenze e conoscenze mediche.

Nel 2024, un altro obiettivo cruciale di Speetar è l’espansione nelle aree rurali e difficilmente accessibili. In Libia, circa il 40% della popolazione vive in zone rurali, dove l’accesso alle cure mediche è estremamente limitato. La telemedicina rappresenta una svolta, permettendo a questi pazienti di consultare medici specialisti senza doversi spostare per centinaia di chilometri. Speetar sta lavorando per migliorare l’accessibilità della piattaforma, anche attraverso la riduzione dei costi e l’implementazione di soluzioni tecnologiche più semplici per le comunità con una bassa alfabetizzazione digitale.

Le sfide non mancano. Il sistema sanitario libico è frammentato e manca di regolamentazione adeguata, fattori che complicano la crescita di progetti come Speetar. Tuttavia, la piattaforma sta lavorando con le autorità locali per creare standard di telemedicina e garantire la sicurezza dei dati. A fronte di una crescente domanda, è necessaria una cooperazione internazionale per rafforzare la stabilità del sistema sanitario e creare un quadro normativo solido per l’innovazione.

Speetar si estende anche al di fuori della Libia, poiché molti medici libici che lavorano all’estero collaborano con la piattaforma per offrire assistenza al loro paese d’origine.



Guardando al futuro, Speetar prevede di espandere ulteriormente i suoi servizi e integrarsi con altre piattaforme di sanità digitale in Nord Africa e nel Medio Oriente. L’obiettivo è creare una rete di assistenza sanitaria che superi i confini nazionali, offrendo ai pazienti l’accesso a un pool sempre più ampio di medici e specialisti. Questa visione transnazionale della sanità è fondamentale per affrontare le sfide della regione, caratterizzata da conflitti e instabilità che rendono difficile l’accesso a cure mediche di qualità.

Speetar rappresenta una speranza concreta per migliorare l’accesso alle cure in Libia e, più in generale, per ridefinire il futuro della sanità digitale in contesti di crisi. Nel 2024, la piattaforma si conferma come un attore chiave nella trasformazione del sistema sanitario libico, con un impatto che potrebbe estendersi ben oltre i confini del paese, dimostrando come la tecnologia e l’innovazione possano fare la differenza anche nelle situazioni più difficili.