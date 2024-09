Riccardo Bugari è un atlteta olimpionico vegano. Nel 2018 ha rappresentato l’Italia ai Giochi olimpici di Pyeongchang nel pattinaggio su ghiaccio ed è volontario di Essere Animali. Dopo aver percorso l’Italia da Sud a Nord in 22 giorni l’anno scorso per gli animali, quest’anno si sta cimentando in una nuova impresa sportiva senza precedenti: sta percorrendo l’Italia da costa a costa con 80 km al giorno e 10.000 metri totali di dislivello, per raccogliere quanti più fondi possibili per difendere gli animali.

Questo è il link della sua raccolta fondi

Grazie a questa raccolta fondi il team legale di Essere Animali denuncerà gli allevamenti responsabili di maltrattamenti e porterà a processo i proprietari, creando precedenti giudiziari per la tutela degli animali, come nel recente processo per la terribile uccisione a martellate di una scrofa.

Essere Animali realizza indagini sotto copertura per mostrare la sofferenza muta e invisibile degli animali negli allevamenti a milioni di persone, in tv e sui social. Le investigazioni fanno luce anche sui trasporti di animali, denunciando la sofferenza di animali che viaggiano a lungo in condizioni inadeguate e di affollamento, anche a temperature elevate. Con il vostro contributo, a partire dalle indagini, sarà possibile fare esposti, segnalazioni alle autorità e otterremo giustizia.

Queste le prossime tappe di Riccardo Bugari