Il famoso storico Yuval Noah Harari sostiene che oggi nel mondo si muore più per gli eccessi alimentari che per la fame, e le ricerche scientifiche continuano a confermare quanto una dieta squilibrata rappresenti uno dei maggiori rischi per la salute umana.

Secondo i dati del Global Burden of Disease, riportati dall’American Heart Association nel rapporto del 2026, 7,22 milioni di morti nel mondo nel 2021 erano attribuibili a cattive abitudini alimentari. Tra i fattori di rischio più importanti figurano il consumo eccessivo di sale, una dieta povera di cereali integrali, frutta, verdura, legumi e frutta secca, insieme all’elevato consumo di alimenti ricchi di zuccheri e grassi poco salutari.

Una ricerca pubblicata nel marzo 2026 sulla rivista scientifica Nature Medicine, basata sui dati di 204 Paesi, ha inoltre stimato che nel 2023 circa 4,06 milioni di decessi per cardiopatia ischemica fossero attribuibili a un’alimentazione squilibrata. Lo studio ha individuato tra i principali fattori di rischio l’insufficiente consumo di frutta secca e semi, cereali integrali e frutta, oltre all’eccessiva assunzione di sodio.

Particolarmente significativo è proprio il consumo di sale. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2021 gli adulti consumavano mediamente 11 grammi di sale al giorno, più del doppio dei 5 grammi raccomandati. L’OMS stima che nel 2023 circa 1,7 milioni di morti fossero associate all’eccessiva assunzione di sodio, uno dei principali fattori responsabili dell’aumento della pressione arteriosa e del rischio di infarto e ictus.

Anche in Italia la situazione presenta importanti criticità. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità relativi al biennio 2023-2024, il 43% degli adulti tra i 18 e i 69 anni risulta in sovrappeso o con obesità, mentre soltanto il 7% dichiara di consumare quotidianamente le cinque porzioni di frutta e verdura raccomandate dalle linee guida nutrizionali. L’alimentazione rappresenta uno dei principali fattori modificabili per la prevenzione delle malattie croniche. Il consumo frequente di carni lavorate, alimenti ricchi di zuccheri aggiunti, cereali raffinati e prodotti industriali ad alto contenuto di sale, associato a uno scarso consumo di vegetali, legumi e cereali integrali, contribuisce ad aumentare il rischio di diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e alcune forme di tumore, con conseguenze importanti sulla qualità e sull’aspettativa di vita.

Gli studiosi sottolineano quindi la necessità di interventi pubblici capaci di migliorare la qualità dell’alimentazione, attraverso una maggiore educazione nutrizionale, etichette alimentari più trasparenti, la riduzione di sale e zuccheri nei prodotti industriali e politiche che rendano gli alimenti salutari più accessibili alla popolazione.