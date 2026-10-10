Ogni anno nel mondo vengono eseguiti oltre 300 milioni di interventi chirurgici, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Molti sono indispensabili per salvare vite umane, altri permettono di curare malattie e recuperare funzionalità compromesse. Ma un numero crescente di studi scientifici sta mettendo in discussione l’efficacia di alcune procedure praticate da decenni. In diversi casi, i risultati ottenuti dai pazienti operati si sono rivelati sostanzialmente equivalenti a quelli di chi aveva seguito una terapia farmacologica, un programma di fisioterapia o addirittura subito un intervento chirurgico simulato.

A riportare l’attenzione su questo tema è stato recentemente The Economist, che ha analizzato le nuove evidenze scientifiche sull’efficacia della chirurgia e le difficoltà dei sistemi sanitari nell’abbandonare procedure consolidate. Per molto tempo, infatti, gli interventi chirurgici sono stati sottoposti a verifiche sperimentali meno sistematiche rispetto ai farmaci. Negli ultimi anni la situazione sta cambiando: nel Regno Unito, il numero di sperimentazioni chirurgiche attive nel portafoglio del National Institute for Health and Care Research è passato da 34 nel 2011 a 188 nel 2023. Queste ricerche stanno permettendo di confrontare direttamente i risultati delle operazioni con quelli di trattamenti alternativi, mettendo in discussione pratiche considerate efficaci sulla base dell’esperienza clinica.

Uno degli studi più significativi è stato pubblicato nel luglio 2022 su JAMA Network Open. I ricercatori hanno analizzato 100 sperimentazioni cliniche relative a 32 diverse procedure, coinvolgendo complessivamente 10.699 partecipanti. Il risultato è particolarmente interessante: in media, il 67% del miglioramento osservato dopo un intervento chirurgico era attribuibile a effetti non specifici della procedura, come il decorso naturale della malattia, la regressione spontanea dei sintomi e, in misura più limitata, l’effetto placebo. Il dato variava sensibilmente tra le diverse operazioni e riguarda esclusivamente le procedure esaminate. La ricerca ha inoltre ridimensionato il peso attribuito al placebo, indicando che gran parte del miglioramento osservato anche dopo un intervento simulato dipendeva dall’evoluzione naturale delle condizioni del paziente.

Il caso più noto riguarda la chirurgia del ginocchio. Già nel 2002 uno studio statunitense condotto da Bruce Moseley su 165 pazienti aveva confrontato alcune procedure artroscopiche con operazioni simulate, nelle quali i pazienti ricevevano l’anestesia e piccole incisioni, mentre i chirurghi evitavano di eseguire il trattamento terapeutico. I risultati mostrarono che gli interventi reali non producevano miglioramenti superiori a quelli simulati. Da allora, altre sperimentazioni hanno confermato i limiti di alcune procedure utilizzate per trattare le lesioni degenerative del menisco.

Nell’aprile 2026, un aggiornamento dello studio finlandese FIDELITY, pubblicato sul New England Journal of Medicine, ha riportato i risultati a dieci anni del confronto tra meniscectomia artroscopica parziale e chirurgia simulata in pazienti con lesioni degenerative del menisco. I ricercatori non hanno riscontrato benefici aggiuntivi dell’intervento reale sui sintomi e sulla funzionalità del ginocchio, osservando anche segnali di possibili effetti sfavorevoli a lungo termine. Questi risultati riguardano specificamente le lesioni degenerative studiate e non possono essere estesi automaticamente alle lesioni traumatiche o ai casi che richiedono un intervento per particolari condizioni meccaniche dell’articolazione.

E in Italia? Un’indagine pubblicata nel 2025 sulla rivista scientifica Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, realizzata da ricercatori dell’Università Campus Bio-Medico di Roma utilizzando le schede di dimissione ospedaliera del Ministero della Salute, ha ricostruito l’andamento delle meniscectomie nel nostro Paese tra il 2001 e il 2016. Nel periodo esaminato sono stati registrati 1.454.891 interventi, con un’incidenza media di 178 procedure ogni 100.000 abitanti di età superiore ai 15 anni. Il tasso è diminuito da 202 interventi ogni 100.000 abitanti nel 2001 a 106 nel 2016, registrando un calo vicino al 50%. L’età media dei pazienti operati era di circa 46,6 anni e il 68,2% era costituito da uomini. Gli autori collegano questa riduzione alla crescente consapevolezza dei limiti della meniscectomia nei pazienti con artrosi e lesioni degenerative. Il dato italiano suggerisce quindi che le evidenze scientifiche abbiano già contribuito a modificare le pratiche chirurgiche. Il numero complessivo degli interventi comprende però condizioni cliniche differenti e non permette di stabilire quanti fossero effettivamente evitabili. Inoltre, la ricerca fotografa un periodo concluso nel 2016 e non rappresenta il volume attuale delle operazioni.

Un’altra area sotto osservazione è la chirurgia della colonna vertebrale. Uno studio nazionale pubblicato nel 2025 su Acta Orthopaedica, realizzato anche con il contributo di ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità, ha esaminato 1.560.969 procedure spinali effettuate in Italia tra il 2001 e il 2019. Nell’arco di questi diciannove anni, il numero annuale degli interventi è aumentato del 67%, passando da 58.369 a 97.636, mentre le procedure con impianti hanno registrato una crescita del 420%.

I risultati documentano una trasformazione significativa della chirurgia vertebrale italiana, caratterizzata da un ricorso crescente a impianti e tecniche di stabilizzazione. Anche in questo caso, tuttavia, l’aumento dei volumi non rappresenta automaticamente una prova di inappropriatezza: i dati comprendono interventi per fratture, traumi, tumori, deformità e patologie degenerative, con indicazioni terapeutiche differenti. La questione sollevata dagli studi internazionali riguarda soprattutto l’effettivo beneficio di determinate operazioni nei pazienti con dolore cronico e patologie degenerative, quando possono esistere alternative meno invasive.

Le nuove evidenze coinvolgono anche altri ambiti. Uno studio finlandese pubblicato su JAMA nel gennaio 2026 ha seguito per dieci anni pazienti con appendicite acuta non complicata trattati inizialmente con antibiotici. Il 44,3% aveva successivamente subito un’appendicectomia: ciò significa che oltre la metà dei pazienti aveva evitato l’operazione nell’intero periodo di osservazione. La terapia antibiotica si conferma quindi una possibilità per pazienti attentamente selezionati, pur comportando il rischio di recidiva e di un successivo intervento.

Anche il trattamento del tumore della prostata ha prodotto risultati che richiedono un’attenta valutazione dei benefici e dei rischi. Lo studio britannico ProtecT, pubblicato sul New England Journal of Medicine nel 2023, ha confrontato chirurgia, radioterapia e monitoraggio attivo in 1.643 uomini con carcinoma prostatico localizzato. Dopo un follow-up mediano di quindici anni, la mortalità specifica per tumore era del 3,1% nel gruppo sottoposto a monitoraggio, del 2,2% in quello operato e del 2,9% in quello trattato con radioterapia, senza differenze statisticamente significative. Chirurgia e radioterapia avevano però ridotto il rischio di metastasi e di progressione della malattia rispetto al monitoraggio attivo. La scelta terapeutica richiede quindi di considerare contemporaneamente sopravvivenza, progressione tumorale, qualità della vita e possibili effetti collaterali.

Il problema dell’appropriatezza è stato riconosciuto anche in Italia attraverso il progetto Choosing Wisely Italy, promosso da Slow Medicine con il principio “Fare di più non significa fare meglio”. Nel 2026 l’Istituto Superiore di Sanità ha avviato una collaborazione per rendere disponibili raccomandazioni aggiornate sulle prestazioni sanitarie a rischio di inappropriatezza. Tra le indicazioni già formulate figura quella di evitare la risonanza magnetica del ginocchio come esame di routine in assenza di specifiche indicazioni cliniche: anomalie riscontrate attraverso gli esami diagnostici possono infatti essere presenti anche in persone prive di sintomi e, in determinate circostanze, favorire ulteriori accertamenti o interventi non necessari.

Resta aperta una questione economica e organizzativa. Un intervento chirurgico comporta l’impiego di sale operatorie, personale sanitario, anestesia, dispositivi medici, giornate di ricovero e assistenza postoperatoria. Quando una procedura non offre benefici clinici significativi rispetto a un trattamento meno invasivo, le risorse impegnate potrebbero essere destinate ad altre esigenze assistenziali. Ma per quantificare un eventuale spreco occorre conoscere non soltanto il numero delle operazioni eseguite, bensì anche le condizioni dei pazienti, le indicazioni cliniche e i risultati ottenuti. Le statistiche sui volumi ospedalieri, da sole, non permettono di calcolare il numero degli interventi inutili né il relativo costo per il Servizio sanitario nazionale.

La ricerca sta progressivamente cambiando il modo di valutare l’efficacia della chirurgia, distinguendo i benefici specifici delle procedure dai miglioramenti che si sarebbero verificati anche senza operare. Il passaggio decisivo riguarda ora la capacità dei sistemi sanitari di tradurre queste conoscenze nella pratica clinica, finanziando nuove sperimentazioni, aggiornando le linee guida e rendendo accessibili dati sempre più dettagliati sugli esiti degli interventi.

Per medici e pazienti, la questione è individuare il trattamento capace di offrire il miglior risultato con il minor rischio possibile, anche quando la scelta più appropriata consiste nel rinunciare alla sala operatoria.