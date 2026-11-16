Nella città di Binzhou, nella provincia cinese dello Shandong, un aereo completamente elettrico ha completato con successo il suo primo volo sperimentale con equipaggio. Si chiama CE-25A, è stato sviluppato dalla compagnia aeronautica cinese COMAC ed è progettato per trasportare fino a 19 passeggeri.

Durante il test, il velivolo ha percorso 60,4 chilometri in 16 minuti e 38 secondi, con due piloti e un ingegnere di volo a bordo. Secondo i dati comunicati dal costruttore, l’aereo ha un’autonomia prevista di 400 chilometri, una velocità di crociera di 300 km/h e un peso massimo al decollo di 10 tonnellate. La particolarità è il sistema di propulsione: dieci ventole elettriche distribuite sulle ali, alimentate da batterie, sostituiscono i tradizionali motori a combustione. Il progetto nasce dalla collaborazione tra COMAC, il colosso cinese delle batterie CATL, l’Università Jiao Tong di Shanghai e altri partner tecnologici.

Il CE-25A rappresenta un importante passo avanti per l’aviazione elettrica regionale, anche se la sua autonomia dichiarata dovrà essere dimostrata e il velivolo dovrà ottenere la certificazione necessaria per il trasporto commerciale.

Ma per comprendere l’importanza di questa sperimentazione bisogna guardare a quanto inquina oggi il traffico aereo mondiale: quasi un miliardo di tonnellate di CO₂ nei cieli ogni anno

Secondo l’Air Transport Action Group (ATAG), nel 2024 l’aviazione mondiale ha prodotto 942 milioni di tonnellate di anidride carbonica, una quantità vicina al miliardo di tonnellate annue. Il settore è responsabile di circa il 2-2,5% delle emissioni globali di CO₂, a seconda dell’anno e del perimetro utilizzato per il calcolo. E il traffico continua ad aumentare. Secondo i dati pubblicati nel luglio 2026 dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), nel 2025 le compagnie aeree hanno trasportato quasi 5 miliardi di passeggeri attraverso circa 38 milioni di voli commerciali.

I progressi nell’efficienza dei motori e nella progettazione degli aeromobili hanno ridotto il consumo di carburante per passeggero, ma la crescita complessiva del traffico continua a esercitare una forte pressione sulle emissioni. Gli aeroplani contribuiscono al riscaldamento globale anche attraverso gli ossidi di azoto, il vapore acqueo, il particolato e le scie di condensazione che si formano ad alta quota. Queste ultime, in determinate condizioni atmosferiche, possono trasformarsi in sottili nubi artificiali capaci di trattenere parte del calore irradiato dalla Terra. Secondo le ricerche scientifiche analizzate dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), gli effetti climatici diversi dalla CO₂ rappresentavano circa due terzi dell’impatto climatico complessivo dell’aviazione nel 2018, pur con importanti margini di incertezza scientifica. Studi sul contributo storico dell’aviazione stimano che il settore abbia rappresentato circa il 3,5% del forzante radiativo antropico, un indicatore dell’alterazione del bilancio energetico terrestre.

In questo scenario che si inserisce la sperimentazione cinese. Un aeroplano alimentato esclusivamente da batterie elimina durante il volo le emissioni di scarico derivanti dalla combustione del carburante. Questo potrebbe ridurre sensibilmente l’inquinamento delle rotte regionali, soprattutto utilizzando energia elettrica prodotta da fonti a basse emissioni. Rimane però un ostacolo tecnologico fondamentale: le batterie accumulano molta meno energia per chilogrammo rispetto al carburante aeronautico. Per questo motivo l’elettrificazione risulta oggi più promettente per i piccoli velivoli e i collegamenti di breve distanza, mentre i grandi aerei destinati alle rotte intercontinentali richiedono soluzioni tecnologiche differenti. Secondo ATAG, circa l’80% delle emissioni di CO₂ dell’aviazione proviene da voli superiori a 1.500 chilometri. Un aereo con un’autonomia prevista di 400 chilometri, come il CE-25A, potrebbe quindi contribuire a ridurre le emissioni su una parte del mercato, lasciando ancora aperta la sfida delle distanze maggiori.

L’esperimento cinese mostra quanto rapidamente stiano evolvendo le tecnologie della mobilità elettrica. Dopo automobili, autobus e mezzi industriali, anche l’aviazione regionale comincia a confrontarsi concretamente con la possibilità di utilizzare l’elettricità come fonte di propulsione.