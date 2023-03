È cosa assai comune visualizzare le mappe di qualsiasi luogo in cui si vuole andare in auto. A piedi, però, è un’altra cosa. La maggior parte delle città e dei paesi non posseggono mappe dei marciapiedi e i pedoni di solito sono lasciati a se stessi.

Ora, i ricercatori del MIT, insieme a colleghi di molte altre università, hanno sviluppato uno strumento open source che utilizza immagini aeree e riconoscimento di immagini per creare mappe complete di marciapiedi e attraversamenti pedonali. Lo strumento può aiutare pianificatori, responsabili politici e urbanisti che desiderano espandere l’infrastruttura pedonale.

“Nei campi della pianificazione urbana e della politica urbana, questo è un enorme divario”, afferma Andres Sevtsuk, professore associato al MIT e coautore di un documento che descrive in dettaglio le capacità dello strumento. “La maggior parte delle amministrazioni cittadine degli Stati Uniti sa molto poco delle loro reti di marciapiedi. Non ci sono dati su ciò. Il settore privato non si è assunto il compito di mapparlo. Sembrava una tecnologia davvero importante da sviluppare, soprattutto in modo open source che può essere utilizzato in altri luoghi”.

Lo strumento, chiamato TILE2NET, è stato sviluppato utilizzando alcune aree degli Stati Uniti come fonti iniziali di dati, ma può essere perfezionato e adattato per essere utilizzato ovunque.

“Pensavamo di aver bisogno di un metodo scalabile e utilizzabile in diverse città”, afferma Maryam Hosseini, postdoc presso il City Form Lab del MIT Department of Urban Studies and Planning (DUSP).

Esistono diversi modi per tentare di mappare marciapiedi e altri percorsi pedonali in città e paesi. I pianificatori potrebbero creare mappe manualmente, il che è accurato ma richiede tempo; oppure potrebbero utilizzare le strade e fare ipotesi sull’estensione dei marciapiedi, il che ridurrebbe la precisione; oppure potrebbero provare a tracciare i pedoni, che probabilmente sarebbero limitati nel mostrare l’intera portata delle reti pedonali.

Invece, il team di ricerca ha utilizzato tecniche computerizzate di riconoscimento delle immagini per costruire uno strumento in grado di riconoscere visivamente marciapiedi, attraversamenti pedonali e aree pedonali. Per fare ciò, i ricercatori hanno prima utilizzato 20.000 immagini aeree di Boston, Cambridge, New York City e Washington, luoghi in cui esistevano già mappe pedonali complete. Addestrando il modello di riconoscimento delle immagini su oggetti così chiaramente definiti e utilizzando parti di quelle città come punto di partenza, sono stati in grado di vedere come TILE2NET avrebbe funzionato altrove in quelle città.

Alla fine lo strumento ha funzionato bene, riconoscendo il 90% o più di tutti i marciapiedi e gli attraversamenti pedonali a Boston e Cambridge, ad esempio. Essendo stato addestrato visivamente su quelle città, lo strumento può essere applicato ad altre aree metropolitane; le persone altrove possono ora collegare le loro immagini aeree anche a TILE2NET.

La necessità di un tale strumento è enorme. La maggior parte delle città ha reti di marciapiedi e percorsi pedonali selvaggiamente incomplete. Eppure è difficile espandere queste reti in modo efficiente senza mapparle.

“Immaginate di avere le stesse lacune nelle reti automobilistiche che i pedoni hanno nelle loro reti”, afferma Sevtsuk, uno dei ricercatori. “Guidereste fino a un incrocio e poi la strada finisce? Oppure non potete svoltare a destra perché non c’è strada. Questo è ciò che [i pedoni] devono costantemente affrontare e non ci rendiamo conto di quanto sia importante la continuità per le reti [pedonali]”.

In un quadro ancora più ampio, osserva Sevtsuk, la continuazione del cambiamento climatico significa che le città dovranno espandere le proprie infrastrutture per pedoni e ciclisti, tra le altre misure; il trasporto rimane un’enorme fonte di emissioni di anidride carbonica.

“Quando le città affrontano il tema della riduzione di emissioni di carbonio, non c’è altro modo per farlo che affrontare il trasporto”, dice Sevtsuk. “L’intero mondo dei dati urbani per il trasporto pubblico, i pedoni e le biciclette è davvero molto indietro [dati sui veicoli] in termini di qualità. Analizzare come le città possono essere operative senza un’auto richiede questo tipo di dati”.

Il lato positivo, suggerisce Sevtsuk, è che l’aggiunta di infrastrutture pedonali e ciclabili “viene eseguita in modo più aggressivo rispetto a molti decenni fa. Nel 20esimo secolo, era il contrario, avremmo tolto i marciapiedi per fare spazio alle strade carrabili. Ora stiamo vedendo la tendenza opposta. Per utilizzare al meglio l’infrastruttura pedonale, è importante che le città dispongano di questo tipo di dati. Ora si può davvero capire come qualcuno può arrivare a una fermata dell’autobus”.

Il documento della ricerca è scaricabile qui: “Mapping the Walk: A Scalable Computer Vision Approach for Generating Sidewalk Network Datasets from Aerial Imagery “,