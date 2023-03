GOOD Meat, una società californiana specializzata in carne coltivata, ha ricevuto l’autorizzazione dalla Food and Drug Administration statunitense (FDA), per vendere il suo prodotto a base di pollo coltivato in laboratorio.

GOOD Meat vende già su piccola scala il suo prodotto a base di pollo coltivato in laboratorio a Singapore dal 2020. L’azienda ora prevede di vendere il suo prodotto inizialmente nei ristoranti americani di proprietà dello chef José Andrés, famoso per il suo impegno sulla sicurezza alimentare.

La carne viene prodotta coltivando un piccolo campione di cellule animali in vasche di acciaio con l’aggiunta di sostanze nutritive. Secondo la FDA, il prodotto di GOOD Meat è sicuro per il consumo e “gli alimenti contenenti o contenenti cellule di pollo coltivate in laboratorio sono sicuri quanto gli alimenti prodotti con altri metodi”.

L’approvazione da parte della FDA del prodotto GOOD Meat aprirà la strada allo sviluppo di nuove tecnologie che potrebbero avere implicazioni significative per l’industria alimentare, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità e l’impatto ambientale.