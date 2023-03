Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale (IA) ha fatto progressi significativi. Una di queste tecnologie è il modello di linguaggio GPT (Generative Pre-trained Transformer 3) un modello linguistico auto regressivo che utilizza il deep learning per produrre testo simile al linguaggio naturale umano.

ChatGPT è un algoritmo di apprendimento automatico che può produrre testo in modo autonomo, è stato sviluppato dall’azienda di intelligenza artificiale OpenAI e può essere addestrato su grandi quantità di dati per generare testo coerente e naturale.

Grazie a questa potente tecnologia, le aziende stanno già sostituendo i lavoratori con chatbot basati su GPT.

All’inizio di questo mese, la piattaforma di consulenza sul lavoro Resumebuilder.com ha intervistato 1.000 leader aziendali che utilizzano o intendono utilizzare ChatGPT. Ha scoperto che quasi la metà delle loro aziende ha implementato il chatbot. E circa la metà di queste aziende afferma che ChatGPT ha già sostituito i lavoratori nelle loro aziende.

L’utilizzo è legato ad una serie di motivi, tra cui il 66% per la scrittura di codice, il 58% per il copywriting e la creazione di contenuti, il 57% per l’assistenza clienti e il 52% per il riepilogo di riunioni e altri documenti. “C’è molta eccitazione per quanto riguarda l’uso di ChatGPT”, afferma Stacie Haller, Chief Career Advisor di Resumebuilder.com, in una nota. “Poiché questa nuova tecnologia si sta appena diffondendo sul posto di lavoro, i lavoratori devono sicuramente pensare a come potrebbe influire sulle responsabilità del loro lavoro attuale. I risultati di questo sondaggio mostrano che i datori di lavoro stanno cercando di semplificare alcune responsabilità lavorative utilizzando ChatGPT.

Nel processo di assunzione, il 77% delle aziende che utilizzano ChatGPT afferma di utilizzare l’Ia per aiutare a scrivere descrizioni, il 66% per redigere richieste di colloquio e il 65% per rispondere alle domande. Il 55% inoltre afferma che la qualità del lavoro prodotto da ChatGPT è ‘eccellente’, mentre il 34% afferma che è ‘molto buona’.

Proprio come la tecnologia si è evoluta e ha sostituito i lavoratori negli ultimi decenni, ChatGPT può avere un impatto massiccio sul modo in cui lavoriamo. Come per tutte le nuove tecnologie, sarà importante monitorare da vicino questa tendenza e valutare i suoi effetti a lungo termine.