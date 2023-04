Un sondaggio della Banca europea per gli investimenti (BEI) mostra che più della metà degli italiani si dice pronta a cambiare comportamento in nome del clima.

L’81% dei ventenni italiani afferma che è importante che i potenziali datori di lavoro diano la priorità alla sostenibilità e il 25% afferma che è addirittura una priorità assoluta. L’85% degli intervistati italiani è favorevole all’etichettatura di tutti gli alimenti per contribuire a limitare l’impatto sul clima e sull’ambiente. Il 64% afferma che pagherebbe di più per alimenti rispettosi del clima e il 64% sarebbe a favore di un sistema di bilancio del carbonio per fissare un limite al consumo più dannoso per il clima.

La guerra in Ucraina e le sue conseguenze, tra cui l’aumento dei prezzi dell’energia e l’inflazione, hanno aumentato drasticamente le preoccupazioni per il calo del potere d’acquisto. Tuttavia, il cambiamento climatico rimane una delle maggiori sfide per l’Italia (il 56% degli italiani classifica il degrado climatico o ambientale tra le prime tre principali sfide per il Paese). Oltre tre quarti degli intervistati italiani (80%, 8 punti percentuali sopra la media Ue) si dicono convinti che il proprio comportamento possa fare la differenza nell’affrontare l’emergenza climatica.

Per molti, il governo ha un ruolo da svolgere nell’incoraggiare il cambiamento comportamentale individuale. Tre quarti degli italiani (76%) sono favorevoli a misure governative più severe che impongano un cambiamento nel comportamento delle persone per affrontare il cambiamento climatico (l’82% degli intervistati sotto i 30 anni sarebbe favorevole a tali misure).

Priorità in cerca di lavoro

Un numero crescente di persone che entrano nel mondo del lavoro ogni anno guardano le credenziali climatiche dei datori di lavoro durante la ricerca di lavoro. La maggior parte degli intervistati italiani (75%) afferma che è importante che i potenziali datori di lavoro diano la priorità alla sostenibilità. Per il 25% è addirittura una priorità assoluta. Questa maggioranza detiene tutto lo spettro politico ea tutti i livelli di reddito.

Limitare il consumo individuale

Quasi due terzi degli intervistati italiani (64%) si dichiara favorevole a un sistema di bilancio del carbonio che assegni a ciascun individuo un numero fisso di crediti annuali da spendere in articoli con una grande impronta di carbonio (beni non essenziali, voli , carne, ecc.). Questa opinione è condivisa dalla maggioranza dei partecipanti francesi e tedeschi (57% e 56%, rispettivamente).

È interessante notare che la maggior parte degli italiani è favorevole a questa misura indipendentemente dal reddito (70% degli intervistati a basso reddito, 63% di quelli a reddito medio e oltre il 63% degli intervistati a reddito più alto).

Etichettatura e prezzo degli alimenti

La produzione alimentare è responsabile di una quota significativa delle emissioni di gas a effetto serra. Per aiutare le persone a fare scelte più sostenibili quando fanno la spesa, l’85% degli italiani è favorevole all’etichettatura di tutti i prodotti alimentari con la propria impronta climatica.

Inoltre, il 64% degli italiani afferma che sarebbe disposto a pagare un po’ di più per il cibo prodotto localmente e in modo più sostenibile (un livello simile agli intervistati francesi e tedeschi, rispettivamente con il 60% e il 61%). Questa disponibilità a pagare di più per il cibo abbraccia tutti i gruppi di reddito (dal 62% degli intervistati a basso reddito al 68% degli intervistati a reddito più alto).

Ridurre il consumo di carne e latticini sarebbe un altro modo efficace per limitare le emissioni di gas serra. Oltre due terzi degli italiani (68%) sarebbero favorevoli a limitare la quantità di carne e latticini che le persone possono acquistare (19 punti percentuali in più dei tedeschi, con il 49%, e 11 punti percentuali in più dei francesi, con 57 %). Questa risposta abbraccia tutte le fasce di reddito e tutte le età.

A questo link lo studio completo