Una nuova alba nel settore delle consegne, Royal Mail, l’azienda postale britannica, ha avviato i suoi primi servizi di consegna tramite droni nel Regno Unito.

I primi servizi di droni del paese sono iniziati alle isole Orcadi, grazie a uno sforzo di collaborazione tra Royal Mail e Skyports Drone Services. I droni porteranno lettere e pacchi tra dall’ufficio di consegna Kirkwall di Royal Mail a Stromness, da dove Skyports Drone Services effettuerà consegne con droni al personale Royal Mail su Graemsay e Hoy. Da queste località, gli impiegati delle poste effettueranno quindi i loro soliti percorsi di consegna dell’isola.

Il clima e la geografia delle Orcadi possono influire sulla capacità di fornire un servizio di consegna senza interruzioni. Ad esempio, le pause nell’orario dei traghetti, con cui viene trasportata parte della posta, sono comuni durante il maltempo a causa delle difficoltà di attracco delle navi. Nel comunicato stampa della società si legge che l’uso di droni elettrici per la consegna tra le isole porterà anche significativi miglioramenti della sicurezza, garantendo che i lavoratori delle poste possano consegnare tra porti e porti turistici in tutte le Orcadi senza rischi. Ci saranno anche risparmi sulle emissioni.

Il servizio per adesso sarà svolto in via sperimentale per tre mesi, e potrebbe essere esteso in modo permanente all’interno dei quadri legali esistenti dopo averne valutato la fattibilità.