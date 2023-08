La startup newyorkese Somatic ha realizzato un robot in grado di pulire autonomamente i bagni.

L’obiettivo principale dell’automazione è consentire agli esseri umani di liberarsi dai compiti più noiosi, pericolosi, più scoraggianti o semplicemente più ingrati.

Questo è il motivo del primo robot creato dalla startup newyorkese Somatic. L’amministratore delegato dell’azienda, Michael Levy, si è ispirato alla propria esperienza professionale . Da giovane ha lavorato per diversi anni nel ristorante del nonno occupandosi in particolare della manutenzione dei servizi igienici. È così che gli è venuta l’idea di un robot in grado di automatizzare questo compito.

Il Robot Somatic, pulisce autonomamente i WC, pulire, disinfetta e asciuga la maggior parte delle aree di un bagno pubblico.

Per raggiungere questo obiettivo, Somatic mappa l’intera planimetria del luogo in modo che il robot possa addestrarsi virtualmente nell’area ed eseguire le attività di pulizia prima di essere “assunto” nel mondo reale dove eseguirà ripetutamente una serie di attività.

Oltre alla pulizia, il robot può anche aprire e chiudere le porte e utilizzare gli ascensori.

Attualmente il costo per chi volesse acquistarlo è di 1.000 dollari al mese, per un turno di 8 ore al giorno / 40 ore a settimana.

Guardate il video, è pazzesco…soprattutto la velocità con cui l’automazione progredirà senza nemmeno accorgercene.