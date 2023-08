Il chatbot di intelligenza artificiale ha chiesto ai credenti nella chiesa di St. Paul, nella città bavarese di Fuerth in Germania, di alzarsi dai banchi e lodare il Signore.

Il chatbot ChatGPT, personificato da un avatar di un uomo su un enorme schermo sopra l’altare, ha quindi iniziato a predicare alle oltre 300 persone che si erano presentate per un servizio sperimentale della chiesa luterana quasi interamente generato dall’intelligenza artificiale.

“Cari amici, è un onore per me essere qui e predicarvi come prima intelligenza artificiale al convegno dei protestanti di quest’anno in Germania”, ha detto l’avatar.

La messa, di 40 minuti – con sermone, preghiere e musica – è stata creato da ChatGPT e Jonas Simmerlein, teologo e filosofo dell’Università di Vienna. “Ho ideato questo servizio, ma in realtà l’ho piuttosto accompagnato, perché direi che circa il 98% proviene dalla macchina”, ha detto lo studioso di 29 anni all’Associated Press.

“Adesso è il momento” era lo slogan del congresso dei protestanti nelle città bavaresi di Norimberga e nella vicina Fuerth. Lo studioso ha così fornito a ChatGPT questo motto chiedendo al chatbot di sviluppare il sermone. “Ho detto all’intelligenza artificiale ‘Siamo al congresso della chiesa, tu sei un predicatore… come sarebbe un servizio in chiesa?'”, ha detto Simmerlein. Ha anche chiesto di includere i salmi, così come le preghiere e una benedizione alla fine.

I credenti nella chiesa hanno ascoltato con attenzione mentre l’intelligenza artificiale predicava di lasciarsi alle spalle il passato, concentrandosi sulle sfide del presente, superando la paura della morte e non perdendo mai la fiducia in Gesù Cristo.

“L’intelligenza artificiale prenderà sempre più il sopravvento sulle nostre vite, in tutte le sue sfaccettature”, ha affermato Simmerlein. “Ed è per questo che è utile imparare ad affrontarlo.”

Tuttavia, il servizio religioso sperimentale ha anche mostrato i limiti dell’implementazione dell’IA artificiale in chiesa o nella religione. Non c’è stata una vera interazione tra i fedeli e il chatbot, che non è stato in grado di rispondere alle reazioni dei fedeli come avrebbe potuto fare un pastore in carne ed ossa. “Il pastore è della congregazione, vive con loro, accompagna le persone fino alla morte, le conosce fin dall’inizio”, ha detto Simmerlein. “L’intelligenza artificiale non può farlo. Non conosce la congregazione”.

Almeno per ora, aggiungiamo noi.