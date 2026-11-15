Per quattro settimane, dal 30 maggio al 27 giugno 2026, la cittadina di Healdsburg, nella California settentrionale, ha ospitato un esperimento particolare: centinaia di persone hanno condiviso luoghi di lavoro, attività quotidiane, ricerca scientifica e vita comunitaria per immaginare nuovi modi di abitare, studiare, lavorare e organizzare la società.

Il progetto si chiama Edge Esmeralda, un villaggio temporaneo, o pop-up village, organizzato da Edge City ed Esmeralda Institute. L’obiettivo è sperimentare su piccola scala soluzioni sociali, tecnologiche e urbanistiche che possano successivamente essere applicate a comunità permanenti.

Ecco i numeri dell’edizione 2026 : 850 partecipanti nel corso del mese, oltre 60 Paesi rappresentati, 48 bambini, più di 800 incontri, laboratori ed esperimenti, 10 programmi di ricerca e lavoro condiviso e oltre 200 residenti coinvolti direttamente nell’organizzazione delle attività.

Quest’anno, Edge Esmeralda è arrivata alla sua terza edizione, il primo esperimento, nel 2024, aveva registrato circa 1.300 visitatori, di cui 300 residenti per l’intero mese. Nel 2025 il progetto aveva coinvolto oltre 850 residenti, provenienti da 66 Paesi, con 15 percorsi tematici e 13 esperimenti organizzati dalla comunità.

Il suo funzionamento vede ricercatori, imprenditori, ingegneri, artisti, educatori e famiglie coinvolti per diverse settimane in una stessa rete di spazi. Accanto alle conferenze ci sono laboratori, attività sportive, pasti comunitari, programmi educativi e progetti di ricerca. La città esistente diventa il luogo in cui sperimentare nuove forme di collaborazione.

L’intelligenza artificiale è stata uno dei principali campi di sperimentazione. Nell’edizione 2026 oltre 250 partecipanti hanno utilizzato agenti personali di intelligenza artificiale capaci di svolgere compiti e interagire all’interno della comunità. Secondo gli organizzatori, l’esperimento ha elaborato complessivamente più di sei miliardi di token, le unità di testo utilizzate dai sistemi di IA.

Un altro progetto ha sperimentato un sistema di finanziamento collettivo nel quale persone e agenti artificiali partecipavano alla valutazione delle proposte comunitarie, mentre la decisione finale sull’assegnazione delle risorse spettava ai residenti. Anche la salute e la longevità hanno occupato uno spazio importante. Fino a 35 partecipanti sono stati coinvolti in uno studio basato su dispositivi indossabili, monitorando sonno, umore, concentrazione e relazioni sociali. Altri 30 hanno partecipato a un esperimento di metabolomica con prelievi di sangue ripetuti per studiare il profilo delle sostanze presenti nell’organismo. Si tratta di sperimentazioni e prototipi, i cui risultati richiedono ulteriori verifiche scientifiche. La dimensione educativa è stata altrettanto significativa. Un programma dedicato ai più piccoli ha coinvolto 32 bambini tra i 4 e i 13 anni nella progettazione di una città immaginaria, con edifici, attività commerciali, costruzioni matematiche e spazi realizzati collettivamente. L’idea è integrare l’apprendimento con la partecipazione concreta alla vita della comunità.

Ma la parte più ambiziosa del progetto riguarda la costruzione di una città permanente. A circa 15 minuti da Healdsburg, nella cittadina di Cloverdale, i promotori intendono realizzare Esmeralda, un nuovo quartiere. Giorni fa il Consiglio comunale di Cloverdale ha approvato il piano urbanistico con quattro voti favorevoli. Il progetto interessa un’ex area industriale di circa 261 acri, equivalenti a 106 ettari, precedentemente occupata da attività di lavorazione e trattamento del legname. Il piano prevede 605 unità abitative, comprese 200 residenze destinate agli anziani, oltre a una struttura alberghiera, spazi commerciali, uffici, servizi educativi e aree verdi accessibili alla collettività. I promotori prospettano più di 160 acri destinati a parchi, sentieri e spazi aperti fruibili, in un intervento che punta a recuperare un territorio già utilizzato per attività industriali.

Secondo le analisi presentate dai promotori, il progetto potrebbe generare 455 posti di lavoro permanenti e contribuire a trasformare il disavanzo strutturale del Comune in un avanzo netto superiore a due milioni di dollari l’anno.

Sito web del progetto: https://www.edgeesmeralda.com/