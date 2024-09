Una startup svedese sta ridefinendo il concetto di salute, concentrandosi esclusivamente sulla prevenzione. Fondata da Daniel Ek, fondatore e Ceo di Spotify e Hjalmar Nilsonne, Neko Health vuole rivoluzionare l’assistenza sanitaria preventiva attraverso tecnologie avanzate e l’intelligenza artificiale. Dopo il successo in Svezia, Neko Health è sbarcata a Londra, il suo primo mercato internazionale.

Per 299 sterline (353 euro) e un’ora del proprio tempo, Neko Health offre un pacchetto completo di scansioni e test progettati per generare milioni di punti dati. Questi dati aiutano a valutare la salute del paziente in relazione a una vasta gamma di condizioni, tra cui malattie cardiovascolari e cancro della pelle. La sessione include anche una consultazione con un medico per discutere i risultati.

Il debutto di Neko Health nel Regno Unito segue un promettente inizio a Stoccolma, dove nel suo primo anno l’azienda ha inaugurato due cliniche e ha esaminato 2.707 persone. Di questi, il 78,5% non ha riscontrato problemi significativi, mentre circa il 14,1% ha ricevuto risultati che richiedevano ulteriori indagini mediche. Solo l’1% dei visitatori è stato diagnosticato con condizioni gravi come malattie cardiache, metaboliche o cancro, tutte scoperte grazie a Neko.

Il nome Neko, che in giapponese significa “gatto”, è ispirato all’idea dei gatti che hanno “nove vite” e una sorta di fortuna. Nilsonne spiega: “Desideriamo che il nostro sistema fornisca ai nostri utenti un senso di sicurezza e opportunità, come se avessero più chance nella vita”.

Il processo di screening inizia con una raccolta di informazioni da parte di un assistente, seguito dalla vestizione in una vestaglia e pantofole. Dopo aver misurato altezza e peso, si accede a una camera cilindrica dotata di 70 sensori e telecamere, che forniscono un’immagine dettagliata del corpo con 50 milioni di punti dati. A questo punto, si eseguono ulteriori scansioni, tra cui la misurazione della pressione oculare, sanguigna e un test di presa, per poi procedere con un prelievo del sangue. Questo è l’unico test invasivo e l’intero processo dura meno di un’ora. Dopo il test, i pazienti si dirigono verso una sala di consultazione dove un medico analizza i dati raccolti.

Neko Health non si limita a trattare le malattie esistenti, ma punta sulla prevenzione proattiva. I dati raccolti sono organizzati per identificare potenziali problemi come il cancro della pelle, l’ipertensione e la sindrome metabolica. In caso di anomalie, i pazienti sono indirizzati verso ulteriori accertamenti e specialisti.



L’idea di Neko Health è nata in modo inaspettato quando Nilsonne ricevette un messaggio diretto su Twitter da Daniel Ek nel 2018. Nilsonne, all’epoca in difficoltà con una startup di monitoraggio energetico, non aveva inizialmente accettato l’offerta di Ek di finanziare una nuova iniziativa. Tuttavia, dopo una serie di discussioni, entrambi riconobbero il potenziale per creare un nuovo modello di assistenza sanitaria. Combinando dati provenienti da dispositivi indossabili e intelligenza artificiale, hanno sviluppato una tecnologia in grado di fare previsioni precise e utili.

Nonostante la Svezia sia nota per il suo sistema di assistenza sanitaria, Neko Health ha trovato una sorprendente accoglienza, con una lista d’attesa che è cresciuta da “migliaia” a 22.000 persone dopo un round di finanziamento da 60 milioni di dollari.

Nilsonne attribuisce parte del successo di Neko alla visione e al sostegno di Ek, ma crede anche che l’azienda stia colmando una lacuna significativa nel sistema sanitario tradizionale, che tende a concentrarsi sulla cura piuttosto che sulla prevenzione. Con l’incremento delle malattie croniche e la crescente pressione sui sistemi sanitari, Neko Health punta a offrire soluzioni preventive che potrebbero trasformare il panorama della salute pubblica.

Sito web: https://www.nekohealth.com