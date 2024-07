Sono stati pubblicati i risultati dell’attesissimo studio sul reddito di base universale di Sam Altman (Ceo di OpenAI) uno dei più grandi del suo genere, che nel 2016 lanciò l’iniziativa. L’esperimento ha dato ai partecipanti a basso reddito 1.000 dollari al mese per tre anni, senza vincoli. I beneficiari hanno destinato la maggior parte della loro spesa extra alle necessità di base, come l’affitto, i trasporti e il cibo.

Per l’esperimento Altman raccolse circa 60 di milioni di dollari, tra cui 14 milioni dollari dei propri.

Ufficialmente lo studio iniziò nel 2019 quando 3.000 residenti in Texas e Illinois delle aree urbane, suburbane e rurali inviarono le candidature per partecipare. Tutti questi residenti avevano redditi inferiori a 28.000 dollari. Un terzo ricevette 1.000 dollari al mese per tre anni, mentre il resto, il gruppo di controllo, ricevette 50 dollari al mese.

Lo studio ha rilevato che coloro che hanno ricevuto i pagamenti di 1.000 dollari hanno aumentato la loro spesa complessiva in media di 310 dollari al mese, ma la maggior parte di quella spesa è andata al cibo, all’affitto e ai trasporti. Hanno anche offerto un maggiore sostegno finanziario agli altri bisognosi rispetto al gruppo di controllo.

I ricercatori hanno affermato di aver trovat “riduzioni significative dello stress, del disagio mentale e dell’insicurezza alimentare durante il primo anno, ma questi effetti svaniscono nel secondo e nel terzo anno del programma”, e di non aver trovato “prove dirette di un migliore accesso all’assistenza sanitaria o di miglioramenti alla salute fisica e mentale” tra coloro che hanno ricevuto pagamenti di 1.000 dollari. Dallo studio è emerso che, rispetto al gruppo di controllo, il totale dei risparmi individuali dei beneficiari sui loro conti bancari è aumentato di quasi il 25%. I destinatari hanno anche speso 22 dollari in più al mese per altre persone, ovvero circa il 26% in più rispetto al gruppo di controllo. Rispetto ai partecipanti al controllo, i destinatari avevano il 14% in più di probabilità di riferire di aver perseguito l’istruzione o la formazione professionale durante l’ultimo anno del programma. Nel terzo anno, i destinatari di colore avevano il 26% in più di probabilità di segnalare l’inizio o di aiutare a avviare un’attività rispetto ai partecipanti di colore al controllo. L’impatto sulla proprietà dell’auto o della casa è stato minimo, anche se i destinatari dei 1.000 dollari erano più propensi a cambiare quartiere o a pagare per l’alloggio rispetto al gruppo di controllo.

Lo studio è stato ispirato dalla convinzione di Altman sull’importanza di un reddito di base nell’era dell’intelligenza artificiale, che alcuni temono potrebbe rendere obsoleti milioni di posti di lavoro. “È impossibile avere veramente pari opportunità senza una qualche versione di reddito garantito”, ha detto Altman annunciando il progetto.

Qualche settimane fa, Altman ha anche lanciato un altro tipo di variante per un reddito di base, che ha chiamato “calcolo di base universale”. In questo scenario, ha detto Altman, “Tutti ricevono una fetta del computer di GPT-7, possono usarlo, possono rivenderlo, possono donarlo a qualcuno affinché lo utilizzi per la ricerca sul cancro. L’idea è che man mano che l’intelligenza artificiale diventa più avanzata e integrata in più aspetti della nostra vita, possedere un’unità di un modello linguistico di grandi dimensioni come GPT-7 potrebbe essere più prezioso del denaro. Possiedi, tipo, parte della produttività”.

Al link sottostante è possibile vedere tutti i risultati dell’esperimento con tabelle e grafici:

https://www.openresearchlab.org/studies/unconditional-cash-study/study