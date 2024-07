DAL WEB

Articolo pubblicato su The Economist

Negli ultimi due decenni la Cina ha divorato enormi quantità di materie prime. La sua popolazione è cresciuta e si è arricchita, richiedendo più latticini, cereali e carne. Le sue industrie giganti sono state affamate di energia e metalli. Negli ultimi anni, tuttavia, l’economia ha sofferto di cattiva gestione politica e di una crisi immobiliare. I funzionari cinesi sono irremovibili nel voler abbandonare le industrie ad alta intensità di risorse. La logica impone che l’appetito del paese per le materie prime dovrebbe ridursi, e ridursi rapidamente.

In realtà, sta accadendo il contrario. L’anno scorso le importazioni cinesi di molte risorse di base hanno battuto i record e le importazioni di tutti i tipi di materie prime sono aumentate del 16% in termini di volume. Stanno ancora aumentando, con un aumento del 6% nei primi cinque mesi di quest’anno. Date le difficoltà economiche del paese, questo non riflette un consumo crescente. Invece, la Cina sembra accumulare materiali a un ritmo rapido, e in un momento in cui le materie prime sono costose. I decisori politici a Pechino sembrano preoccupati per le nuove minacce geopolitiche, non da ultimo che un nuovo presidente americano falco potrebbe provare a soffocare le cruciali rotte di approvvigionamento verso la Cina.

Il timore è giustificato, perché la Cina dipende dalle risorse straniere. Sebbene il paese sia il centro mondiale di raffinazione di molti metalli, importa gran parte della materia prima necessaria, che va dal 70% di bauxite al 97% di cobalto. La Cina tiene le luci accese solo con l’energia importata. Ha molto carbone, ma i suoi depositi di altri combustibili non soddisfano le sue esigenze, costringendola a importare il 40% del suo gas naturale e il 70% del suo petrolio greggio. La dipendenza della Cina è più acuta per il cibo. Nel 2000 quasi tutto ciò che i cittadini mangiavano era prodotto in patria; oggi lo è meno di due terzi. Il paese importa l’85% delle 125 milioni di tonnellate all’anno di semi di soia che usa per nutrire i suoi 400 milioni di maiali. La sua dipendenza dagli agricoltori stranieri è quasi totale per caffè, olio di palma e alcuni prodotti caseari.

Consapevole di questa vulnerabilità, la Cina ha iniziato a creare scorte “strategiche” di cereali e minerali per la difesa alla fine della guerra fredda, che poi ha aggiunto al culmine del suo boom economico con petrolio e metalli industriali. Tre eventi recenti hanno spinto a creare ulteriori scorte. Nel 2018 il presidente Donald Trump ha imposto tariffe sulle esportazioni cinesi per un valore di 60 miliardi di dollari all’anno, costringendo la Cina a reagire imponendo dazi sulla soia americana. Poi è arrivato il covid-19, che ha interrotto le catene di approvvigionamento e aumentato il costo dei materiali. La guerra in Ucraina ha poi gonfiato i prezzi e ha mostrato la volontà dell’America di usare gli embarghi.

Ora il signor Trump, che non fa mistero del suo desiderio di ostacolare la Cina, ha una buona possibilità di tornare al potere. In uno scontro, l’America potrebbe limitare le proprie esportazioni alimentari verso la Cina, che sono rimbalzate da quando è stata raggiunta una sorta di tregua, e fare pressione su altri grandi fornitori come Argentina e Brasile affinché facciano lo stesso. Potrebbe provare a influenzare i paesi che vendono metalli alla Cina, tra cui Australia e Cile. E la maggior parte delle importazioni di materie prime della Cina vengono spedite attraverso alcuni stretti e canali che l’America potrebbe cercare di bloccare per le navi cinesi, ad esempio, posizionando navi militari nelle vicinanze.

Dal 2020 la capacità di stoccaggio del greggio della Cina è aumentata da 1,7 miliardi a 2 miliardi di barili. La posizione di molti di questi siti è segreta, ma le immagini satellitari suggeriscono che quelli noti sono cresciuti rapidamente dal 2022, afferma Emma Li di Vortexa, una società di dati. Allo stesso modo, la capacità delle grotte di gas sotterranee è cresciuta di sei volte tra il 2010 e il 2020, fino a 15 miliardi di metri cubi (bcm); l’obiettivo è raggiungere i 55bcm entro l’anno prossimo. La Cina sta anche costruendo una dozzina di serbatoi per contenere gas liquefatto lungo la sua costa. JPMorgan Chase, una banca, prevede che la capacità totale di stoccaggio del gas raggiungerà gli 85bcm entro il 2030.

La Cina sta ora riempiendo queste strutture. In un altro segno di crescente cautela, gli statistici statali hanno smesso di pubblicare dati sulle scorte di molte materie prime. Eppure ci sono modi per approssimare il grado di preoccupazione. Il Dipartimento dell’agricoltura americano prevede che, entro la fine dell’attuale stagione di crescita, le scorte di grano e mais della Cina rappresenteranno il 51% e il 67% di quelle mondiali, in aumento di cinque-dieci punti percentuali rispetto al 2018. Si pensa che siano sufficienti a coprire almeno la domanda di un anno. Le scorte di semi di soia, la più grande importazione agricola della Cina, sono raddoppiate dal 2018, a 39 milioni di tonnellate, e si prevede che raggiungeranno i 42 milioni di tonnellate entro la fine della stagione.

Ancora più sorprendente è stato lo sforzo della Cina di accumulare metalli e carburante. Stimando le quantità di rame, nichel e vari altri metalli che la Cina avrebbe potuto consumare e confrontandole con l’offerta, Tom Price della Panmure Liberum, una banca, scopre che l’accumulo di scorte del paese dal 2018 è stato sufficiente a coprire almeno dal 35% al 133% della sua domanda annuale, a seconda della merce. Entro la fine della primavera la Cina aveva anche 25 miliardi di metri cubi di gas in deposito, sufficienti a soddisfare 23 giorni di consumo, in aumento rispetto ai 15 giorni di cinque anni fa. Parsley Ong della JPMorgan prevede che questa copertura raggiungerà i 28 giorni entro il 2030.

Nel frattempo, le scorte di greggio sono aumentate di 900.000 barili al giorno (b/d) dall’inizio dell’anno, stima Rapidan Energy, una società di consulenza. A 1,5 mb/d, il tasso di riempimento è stato il più rapido a giugno, il che suggerisce un’accelerazione. Ciò ha aiutato l’inventario della Cina a raggiungere quasi 1,3 miliardi di barili, abbastanza per coprire 115 giorni di importazioni (l’America, al confronto, detiene 800 milioni di barili). Oltre a ciò, la Cina ha detto alle compagnie petrolifere di aggiungere 60 milioni di barili alle scorte entro la fine di marzo. Rapidan pensa che le riserve cresceranno ancora più velocemente, con la Cina che aggiungerà fino a 700 milioni di barili entro la fine del 2025.

Questo accumulo preoccupa gli americani, e non solo perché potrebbe alimentare l’inflazione aumentando i prezzi delle materie prime. Le forniture che la Cina sta cercando sono quelle di cui avrebbe bisogno per sopravvivere a un conflitto, forse mentre blocca Taiwan. “Quando si contrappongono queste cose all’accumulo militare della Cina, inizia a essere molto preoccupante”, afferma Gabriel Collins, un ex analista del dipartimento della difesa americano. Per ora, le prove suggeriscono che l’accumulo è più probabile che sia una misura difensiva, poiché non è ancora su una scala tale da essere sicuro in un conflitto caldo. I funzionari americani devono sperare che ciò non cambi negli anni a venire.