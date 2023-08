Affermare semplicemente quanto sia auspicabile e importante il reddito di base, come abbiamo affermato troppe volte, non sarebbe sufficiente se crediamo seriamente alla realizzazione di un reddito di base universale e incondizionato su scala mondiale. Dovremmo invece fare del nostro meglio per parlare di “reddito di base nella realtà”. E’ questo il tema del 22esimo congresso mondiale sul reddito universale che si svolgerà dal 23 al 26 Agosto a Seul, Corea del Sud.

Di seguito alcuni dei temi del programma cui sono invitati a partecipare accademici, ricercatori, politici, sostenitori e attivisti interessati al reddito di base:

1) Reddito di base nella realtà

Quando il reddito di base ideale incontra la realtà? Quali alternative emergono in competizione con il reddito di base? Che ruolo giocano queste alternative? Ad esempio: NIT, Reddito di partecipazione, Servizio universale di base, Garanzia del lavoro.

2) Inquadrare il reddito di base nella realtà

Come viene inquadrato il reddito di base nei media, nei partiti politici e nella società civile?

3) Basic income, commons, commoning

A che punto il reddito di base entra in contatto con la teoria dei commons e del commoning, e come possono influenzarsi a vicenda?

4) Reddito di base e giustizia climatica

Quale ruolo può svolgere il reddito di base nel processo della transizione per superare la crisi climatica?

5) Reddito di base e genere

Il reddito di base può contribuire alla ridefinizione dei tradizionali ruoli di genere?

6) Reddito di base e capitalismo digitale/piattaforma

Qual è la relazione tra capitalismo digitale e reddito di base?

7) Reddito di base, disuguaglianza e povertà

Il reddito di base può essere un’alternativa alla riduzione della povertà e della disuguaglianza?

8) Reddito di base e salute

Quale ruolo potrebbe svolgere il reddito di base nella riduzione dell’esperienza e dei costi della malattia fisica e mentale?

9) Economia del reddito di base

In che modo il reddito di base influirebbe sulla crescita economica, sull’offerta di lavoro e sull’inflazione?

10) Politica del reddito di base

Quali sono state le dinamiche politiche intorno al reddito di base? Quali sono le possibilità politiche e le insidie?

11) Movimento del reddito di base

Chi è il soggetto del movimento del reddito di base? Quale ruolo possono svolgere i sindacati, tradizionali agenti di trasformazione sociale, nel movimento del reddito di base? Come è possibile il movimento del reddito di base in una società individualizzata?

12) Reddito di basee arti creative

Quale ruolo può svolgere il reddito di base nel sostenere le arti creative e gli artisti nella società contemporanea?

Le lingue ufficiali del 22° Congresso BIEN sono l’inglese e il coreano .

Nelle sessioni plenarie saranno forniti servizi di interpretazione simultanea. Nelle sessioni parallele, le presentazioni delle sessioni in inglese saranno online (per i relatori che parteciperanno virtualmente) o ibride (per i relatori che parteciperanno al Congresso di persona). Le presentazioni delle sessioni coreane saranno per lo più ibride (tenute di persona e trasmesse virtualmente).

Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale (cliccando qui) del 22° Congresso Mondiale per il reddito di base.