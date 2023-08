Siete a cena con una persona, state iniziando a raccontare un vostro aneddoto e la persona che avete di fronte tira fuori dalla tasca il proprio cellulare, dimenticandosi completamente di voi. Questa abitudine ha un nome, si chiama “phubbing” e, secondo alcuni ricercatori, sta uccidendo le nostre relazioni.

Nel maggio 2012, come parte di un esperimento linguistico di Macquarie Dictionary, l’agenzia pubblicitaria dietro la campagna, McCann, aveva invitato un certo numero di lessicografi, autori e poeti a coniare un neologismo per descrivere il comportamento. La parola “phubbing”, una combinazione di phone e snobbing, è apparsa nei media di tutto il mondo ed è stata resa popolare dalla campagna Stop Phubbing creata da McCann,

Lo sappiamo bene, gli smartphone sono una parte inevitabile della vita moderna. Secondo Statista, il numero di abbonamenti smartphone in tutto il mondo supera facilmente i 6 miliardi e probabilmente continuerà ad aumentare.

Con così tanti di noi che tengono i nostri smartphone a portata di mano, è comprensibile che vengano sollevate preoccupazioni sulla prevalenza del phubbing.

Un team dell’Università dell’Essex nel Regno Unito ha esaminato scientificamente l’effetto della semplice presenza di telefoni cellulari sulla comunicazione faccia a faccia. Lo studio, pubblicato sul Journal of Social and Personal Relationships , ha concluso che le persone trovano più difficile stabilire relazioni di buona qualità con gli altri in presenza di un telefono cellulare. Questo effetto era ancora più pronunciato quando alle coppie di individui veniva chiesto di discutere un argomento personalmente significativo.

Un altro studio del 2021 ha riportato che coloro che sono vittime di questo comportamento si sentono meno soddisfatti delle loro interazioni sociali, si fidano meno del loro interlocutore e possono provare gelosia o umore pessimo. Un altro studio ha rilevato che il phubbing può portare a un circolo vizioso, riducendo la soddisfazione della relazione aumentando i sentimenti di solitudine, rendendo a sua volta più probabile il phubbing. Le persone con livelli più elevati di empatia sono risultate ancora più vulnerabili a questo effetto.

Uno dei principali fattori che contribuiscono all’uso eccessivo dello smartphone è la temuta paura di perdere qualcosa, o FoMO. La necessità di stare al passo con ciò che accade sui nostri canali social potrebbe spingerci a dare la priorità al controllo dei nostri telefoni piuttosto che all’interazione con le persone intorno a noi.

Quando sono stati privati ​​del tutto dei loro telefoni, i partecipanti a uno studio hanno riportato difficoltà di concentrazione e più divagazioni mentali – ma, curiosamente, quando hanno ricevuto i loro telefoni ma gli è stato detto di resistere a guardarli, hanno riportato una concentrazione complessivamente migliore. “Riteniamo che almeno avere il telefono cellulare a disposizione abbia migliorato le capacità di concentrazione percepite perché il dispositivo è rimasto accessibile e ha portato conforto psicologico ai partecipanti”, scrivono gli autori dello studio. “In contrasto con altri lavori che suggeriscono che il telefono cellulare può avere conseguenze interpersonali per le dinamiche di conversazione, i nostri dati suggeriscono che potrebbero essere percepiti benefici intrapersonali per coloro che almeno hanno il telefono davanti a sé rispetto a coloro che non lo hanno”.

Potrebbe essere, quindi, che lo scenario ideale sia tenere il telefono in vista ma sfidare noi stessi a resistere alla tentazione, ottenendo così contemporaneamente la massima concentrazione sulle interazioni sociali evitando di alienare chi abbiamo di fronte.

Certamente il phubbing è un fenomeno sociale cui vale la pena prestare attenzione.