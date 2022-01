di Beppe Grillo – Numero tondo. Eccoci arrivati alla duecentesima settimana del Blog! Come ogni domenica rivediamo insieme le uscite di questi ultimi 7 giorni:

Le etichette discografiche e gli artisti da tempo si sono arresi ai servizi di streaming. Eppure le tariffe di Spotify sono minime: il guadagno è di circa 0,0026 euro per ascolto, 3,53 euro per 1000 ascolti! E nell’editoria lo stesso drammatico quadro: dei 6 milioni di libri nel Kindle Store statunitense, la stragrande maggioranza dei quali sono autopubblicati, il 68% vende meno di 2 copie al mese! Stiamo assistendo inesorabilmente alla morte degli artisti. Ecco cosa sta succedendo.

A Padova è arrivato il robottino “Bazinga” che permette agli studenti in casa di seguire le lezioni e fare ricreazione coi compagni. È questa la tecnologia che amo!

Aerei che decollano senza nessun passeggero a bordo. Sono i “voli fantasma” del trasposto aereo: si alzano nel cielo, vuoti o semivuoti, a volte solo intorno ad un aeroporto, semplicemente perchè le compagnie aeree possano mantenere i diritti di tratta, ovvero gli slot di decollo e atterraggio, la cosiddetta regola del “use it or lose it”, usalo o lo perdi. Leggete qui.

Una nuova legge approvata dalla città di Brighton & Hove prevede che tutti i nuovi edifici che superino i cinque metri d’altezza debbano includere mattoni per api, così come nidi di uccelli adatti ai rondoni. Leggete qui.

Come si nutre una città? È una delle grandi domande del nostro tempo. Il professor Christian Bugge Henriksen, esperto di sicurezza climatica e alimentare presso l’Università di Copenaghen in Danimarca, afferma che alimentare in modo sostenibile gli abitanti delle città è una “tripla sfida”. Ecco in che modo.

Acquistare terreni e abitazioni nel mondo virtuale? Sembra assurdo, eppure negli ultimi mesi abbiamo assistito a investimenti significativi nel settore immobiliare all’interno del Metaverso. Ecco quello che sta succedendo.

“Fateci pagare più tasse!” È l’appello che qualche qualche giorno fa oltre 100 miliardari e milionari hanno lanciato ai leader politici mondiali. Leggete qui!

Come sempre vi ricordo di firmare la petizione per chiedere all’Europa l’introduzione di un Reddito di Base Universale per gli stati membri. Leggete, firmate e condividete!

Buona domenica

B.