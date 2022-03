di Beppe Grillo – Come di consueto rivediamo le uscite di questa ultima Settimana del Blog:

Il Ministero dell’Istruzione ha approvato il Pacchetto didattico sulla Bioeconomia nelle scuole. Un pacchetto gratuito, concepito per informare, sensibilizzare e coinvolgere le nuove generazioni nella sfida probabilmente più grande del nostro tempo. Leggete qui!

Lavorare meno, lavorare meglio! A Milano 250 dipendenti della Mondelez International potranno sperimentare un modello lavorativo che permette la distribuzione delle ore settimanali di lavoro su 4,5 giorni lavorativi, a parità di stipendio. Ecco la notizia.

Qualche giorno fa Animal Equality ha rilasciato un’inchiesta mai realizzata prima in Italia sui polli allevati a scopo alimentare. Ecco cosa succede nei corpi dei polli allevati per la loro carne.

Perché la Cina nomina migliaia di giudici ai tribunali ambientali e forma i pubblici ministeri, anche se ciò significa citare in giudizio il governo? L’eco-avvocato James Thornton ci accompagna nel crescente sforzo del paese di usare il potere dei tribunali per affrontare i problemi ambientali – una storia poco nota che indica che la Cina potrebbe diventare un campione di azioni legali sul clima. Leggete qui.

L’ultimo rapporto Ispra sul dissesto idrogeologico in Italia è a dir poco drammatico. Il 94% dei Comuni italiani è a rischio! Ecco tutti i dati.

Ogni anno, diagnosi errate causano ritardi ed errori nella terapia e, in casi estremi, portano alla morte. Questo problema riguarda tutti i livelli di assistenza sanitaria. Il numero sempre crescente di malattie e la quantità sempre crescente di informazioni correlate possono sopraffare i medici che sbagliano il 15% delle diagnosi. Per questo, un gruppo di ricercatori europei ha sviluppato un assistente digitale che assegna un elenco di possibili cause a ciascun sintomo inserito nella piattaforma online. Ecco il progetto.

Come sempre vi ricordo di firmare la petizione per chiedere all’Europa l’introduzione di un Reddito di Base Universale per gli stati membri. Leggete, firmate e condividete!